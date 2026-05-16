El legado de Akira Toriyama sigue más vivo que nunca y el futuro de Dragon Ball es muy prometedor. Mientras llegan las nuevas adaptaciones y videojuegos de la franquicia, los fanáticos podrán disfrutar una edición especial de Dragon Ball Daima, el último anime en el que trabajó el legendario artista.

Las más reciente aventura de Goku y compañía fue todo un éxito en los servicios de streaming, por lo que ahora Crunchyroll prepara su llegada a las tiendas con una versión física, que incluirá toda la temporada completa. Por supuesto, este lanzamiento en Blu-ray incluirá unas cuantas sorpresas para los fanáticos, como nuevo material y unos cuantos coleccionables.

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Dragon Ball Daima tendrá lanzamiento físico y una edición de colección

El viaje de Goku por el Reino de los Demonios nos ofreció muchos momentos memorables, así que el lanzamiento físico de Dragon Ball Daima es el pretexto ideal para revivir algunos de ellos. Crunchyroll anunció que los amantes del formato físico podrán añadir el anime a su colección este año, con 2 ediciones en formato Blue-ray.

La edición estándar de este lanzamiento estará disponible en Norteamérica el próximo 11 de agosto. Se venderá por $69.98 USD e incluirá todos los capítulos del anime en 4 discos. Así que los fanáticos que lo adquieran podrán disfrutar una vez más la emocionante batalla contra Gomah. El Blue-ray tendrá nuevas versiones dobladas al inglés del opening y el ending. Además, se incluyen versiones de las canciones sin créditos y subtítulos, así que estarán libres de texto.

El Blu-Ray del anime debutará en agosto de este año

La versión física tendrá una edición especial que incluirá unos cuantos coleccionables. También debutará en Norteamérica el 11 de agosto y se venderá por $94.98 USD. Además del material adicional ya mencionado, esta versión ofrecerá 7 tarjetas coleccionables con arte, una caja rígida con diseño especial y stickers de personajes como Goku, Vegeta y Piccolo en su versión mini.

Los detalles del producto revelan que el Blu-ray de ambas ediciones incluirá el anime con audio en inglés y japonés, mientras que los subtítulos sólo estarán disponibles en inglés. Por ahora, no hay detalles de un lanzamiento físico especial para nuestra región. Abajo puedes ver la edición especial:

Los coleccionables que incluirá la versión física de Dragon Ball Daima

Dragon Ball Xenoverse 3 y más proyectos de la franquicia vienen en camino

Hay varios proyectos de la franquicia en desarrollo y que prometen guiar el futuro de la saga más allá de Daima. Uno de los más esperados es Dragon Ball Xenoverse 3, nuevo título de peleas que fue originalmente revelado como Age 1000. Llegará en un punto de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

En cuanto al anime, sabemos que el próximo lanzamiento será el remake de Dragon Ball Super. Akio Iyoku, productor de esta nueva versión, prometió un nuevo nivel de calidad y una adaptación más apegada al estilo del manga. Habrá escenas mejoradas, cambios en la dirección artística y ajustes en la historia para reflejar con mayor precisión el estilo de Akira Toriyama.

Entre los proyectos más deseados por los fans está la adaptación del arco de Moro al anime. El proyecto fue confirmado a principios de este año, así que Toei Animation ya trabaja en la continuación directa de la saga del Torneo del Poder, que concluyó en 2018. Por ahora, no hay una fecha de estreno para Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica.

El arco de Moro y Xenoverse 3 marcarán el futuro de la saga

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