Por unanimidad, Resident Evil Requiem es uno de los mejores videojuegos del año y fácilmente puede colarse a la contienda por el GOTY 2026.

La nueva entrega de la franquicia de Capcom es un éxito y tiene ventas por millones, pero aun así la compañía japonesa tiene interés en que más jugadores prueben este título.

Es por eso que, hace unos momentos, se anunció la llegada del esperado demo para consolas y PC, aunque hay jugadores que piensan que llegó tarde.

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Ya puedes jugar la demo de Resident Evil Requiem en consolas y PC

Por medio de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, Capcom anunció el lanzamiento de la demo oficial de Resident Evil Requiem.

Este contenido de prueba ya está disponible para su descarga en PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Steam y Epic Games Store.

Aunque la noticia trasciende, la comunidad puso en duda las intenciones de la compañía japonesa.

Usuarios de X señalaron que la demo llega tarde por unos meses, pues el juego debutó en febrero pasado.

La comunidad considera que un buen momento para lanzar esta prueba era antes del debut o en los primeros días tras el lanzamiento.

Sin embargo, parece que el interés de Capcom es que aquellos que no se han animado a comprar Resident Evil Requiem lo prueben y den ese paso al adquirirlo en las plataformas en que está disponible.

Get a taste of the horrors in our newly released Resident Evil Requiem demo. Available now on PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Nintendo Switch 2, and Epic Games Store. pic.twitter.com/UGIOJqrvLs — Resident Evil (@RE_Games) May 27, 2026

¿Qué depara el futuro de Resident Evil?

La franquicia de terror de Capcom vive una era de oro desde hace casi 10 años. Las entregas de la IP en su periodo reciente son de la más alta calidad y la rompen ante la crítica y en ventas.

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Parte de este éxito tiene que ver con la conexión que tiene la compañía con sus fans. Recientemente, realizaron una encuesta para definir el futuro de la franquicia.

Capcom preguntó a los jugadores qué esperan en cuanto a próximos lanzamientos. Si desean nuevas entregas o los ya tradicionales remakes de los clásicos de antaño.

En ese sentido, una fuente confiable, DuskGolem, reveló que Resident Evil 10 ya está en desarrollo y aseguró que la protagonista será Claire Redfield, la coprotagonista de la segunda entrega.

Asimismo, mencionó que los 2 siguientes remakes en puerta son Resident Evil Zero, Resident Evil Code: Veronica y un nuevo remake del primer juego de 1996. Esto es un caso curioso, pues ese título ya tiene un remake que se lanzo originalmente para GameCube en 2002, así que hablamos de un remake del remake.

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