Capcom decidió que ya era hora de llevar Street Fighter a la realidad por medio de otra adaptación cinematográfica live-action. Este tipo de proyectos siempre resulta interesante por la manera en la que se verán los personajes en la vida real y la actriz de Chun-Li dio el extra para hacer un gran trabajo.

Luego de Ming-Na Wen y Kristin Kreuk, sería el turno de Callina Liang para encarnar a la peleadora china Chun-Li, conocida no sólo por su fuerza y peinado, sino también por los enormes y tonificados muslos que son resultado de su estilo de pelea de artes marciales.

Esta clase de proyectos no son comunes y Liang se tomó muy serio la responsabilidad de interpretar al personaje a tal grado que se sometió a demandantes rutinas de ejercicio y alimentación.

Actriz de Chun-Li comía demasiados huevos al día y casi vomitaba

En una reciente entrevista con Empire Magazine (vía IGN), la actriz de 26 años de edad reveló que hizo un montón de entrenamiento de taekwondo, muay thai y, por supuesto, wushu o artes marciales chinas. Naturalmente, esta rutina de ejercicio también involucró una dieta intensa que llevó a la actriz al punto de casi vomitar.

“Hacía 2 horas de eso al día y fortalecí mis piernas un montón y cambié mi dieta drásticamente”, expresó la canadiense. “Cuando estaba ganando masa muscular, comía 12 huevos al día. Cada 2 horas tenía que hacer una comida y estaba a punto de vomitar”.

Callina Liang le puso muchas ganas para ofrecer la mejor versión de Chun-Li en la película de Street Fighter (imagen: Legendary Entertainment)

Naturalmente, todo este esfuerzo rindió frutos, puesto que la actriz refiere que al final del rodaje de la película cada uno de sus muslos medía 6.5 centímetros más, lo cual destaca especialmente porque la actriz es de complexión delgada.

El cuerpo de Chun-Li es algo complicado de alcanzar y es menos probable aún que aquella mujer con semejantes medidas casualmente sea también actriz. Así pues, una réplica de Chun-Li (u otros personajes) es casi imposible, pero es genial ver que una actriz haga todo lo posible para acercarse a ese personaje.

Callina Liang estudió los movimientos de Chun-Li

La disciplina de Liang no quedó en el aspecto físico, sino que para hacer una buena interpretación de Chun-Li también se enfocó en los movimientos de la peleadora y reveló que descargó cada versión de Street Fighter en PlayStation 5 y grabó en cámara lenta con su móvil a Chun-Li en las peleas para posteriormente reproducir los videos y estudiar sus movimientos con el fin de hacer la mejor interpretación del personaje.

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho más para echar un mejor vistazo a los resultados de Liang, pues el filme de Street Fighter se estrenará en cines el próximo 16 de octubre.

¿Qué opinas de la dedicación de Callina Liang? Cuéntanos en los comentarios.

Street Fighter 6 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

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