PlayStation simplemente es incapaz de obtener un respiro, pues últimamente se la pasa de una polémica a otra. En medio de la controversia que gira en torno al inminente fin del formato físico, es fácil ver por qué la comunidad está decepcionada con el cierre de servidores de uno de los juegos exclusivos más icónicos de la compañía.

El título en cuestión quedará fuera de servicio a partir del 31 de agosto de 2026, lo que significa que todas sus funciones en línea serán inaccesibles. Si bien aún se podrá descargar el juego y disfrutar la campaña narrativa, la desconexión conlleva un gran problema: será imposible obtener el trofeo de Platino.

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Antiguo exclusivo de PS3 cerrará sus servidores

El videojuego al que nos referimos es, nada más y nada menos, que InFAMOUS 2, el sandbox de superhéroes que debutó originalmente en 2011 durante la generación del PS3. Este clásico moderno mantuvo sus funciones online activas por más de 15 años, pero eso cambiará en pocas horas.

A principios de julio, PlayStation actualizó su sitio web de soporte e informó que el título de mundo abierto desarrollado por Sucker Punch cerrará sus servidores a partir del 31 de agosto de 2026. La compañía argumentó que se tomó esa decisión “debido a problemas técnicos en curso”, sin brindar más detalles al respecto.

InFAMOUS 2 es un juego de mundo abierto que presenta una campaña narrativa tradicional, y no incluye un modo multijugador en el que los jugadores puedan interactuar entre sí o completar misiones juntos. Tras el cese de operaciones, los fans aún podrán descargar el juego y acceder al contenido single-player con normalidad.

Entonces, ¿cuál es el problema? El título protagonizado por Cole MacGrath posee un apartado adicional que requiere conexión a Internet para funcionar. Hablamos del UGC, un editor de niveles que permite a los fanáticos diseñar sus propias misiones para compartirlas con el mundo.

A partir del 31 de agosto de 2026, será imposible acceder a las creaciones de otros usuarios o compartir las nuestras. Es probable que una cantidad muy limitada de jugadores aún disfruten ese apartado de InFAMOUS 2, por lo que es lógico pensar en que el cierre de servidores no es la gran cosa; sin embargo, la realidad es distinta.

Tras el cierre de servidores, es imposible conseguir el trofeo de Platino de InFAMOUS 2

Jugadores se apuraron para conseguir el platino de InFAMOUS 2

Muchos juegos tienen trofeos que se desbloquean en los apartados en línea y en los modos multijugador. InFAMOUS 2 sólo posee un logro que requiere conexión a Internet, y en cuestión de horas será imposible desbloquearlo debido al cierre de servidores. Por esa razón, decenas de fanáticos se apresuraron a conseguirlo antes de que fuese imposible.

Hablamos del trofeo conocido como “Veterano de UGC”, que, precisamente, requiere que los usuarios completen 25 misiones creadas por otros usuarios. Debido a que el editor de niveles quedará inservible con el fin de las funciones online, será imposible desbloquear el Platino. Y tristemente, parece que PlayStation no tiene la intención de ofrecer una alternativa.

PSNProfiles es una plataforma que otorga una idea aproximada de qué tan populares son los juegos de PlayStation en función de la cantidad de trofeos desbloqueados. Lo curioso es que InFAMOUS 2 escaló en las listas en la última semana, y actualmente ocupa el puesto número 6, por detrás de Mortal Shell II y Helldivers 2.

El videojuego sandbox de Sucker Punch es el único título de PS3 en el top 20, por lo que es fácil asumir que ese repentino aumento de popularidad se debe a los jugadores que intentaron obtener el Platino.

Aumenta la popularidad de InFAMOUS 2 de PS3 ante el cierre de servidores

Pero cuéntanos, ¿eres fan del juego de mundo abierto? ¿Conseguiste todos los trofeos? Déjanos leerte en los comentarios.

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