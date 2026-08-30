Los primeros pronósticos señalan que Grand Theft Auto VI venderá millones de copias en cuestión de horas y pasará a la historia como uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia. Está por verse si estas predicciones se cumplen, pero los datos preliminares de la presentación oficial del juego pintan un panorama sumamente alentador.

Para aquellos que vivieron debajo de una roca y no se enteraron, recordamos que Rockstar Games y Take-Two Interactive brindaron un vistazo extendido al sandbox el pasado 27 de agosto. Según las primeras cifras que salieron a la luz, el trailer atrajo a millones de espectadores.

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Avance de GTA VI reunió a millones de espectadores

Hace algunas semanas, los máximos responsables de la franquicia de mundo abierto confirmaron la fecha y hora del estreno del esperadísimo trailer 3. La controversia se desató al instante, pues se confirmó que dicho adelanto se compartiría primero en exclusiva por medio de Netflix.

Muchos jugadores rechazaron la idea de contratar el servicio de streaming sólo por ver el avance de Grand Theft Auto VI. La buena noticia es que Rockstar Games confirmó poco antes de la presentación que los influencers y creadores de contenido podrían reaccionar en vivo en Twitch, YouTube y otras plataformas.

Según datos de Stream Charts (vía Eurogamer), más de 9000 streamers cubrieron la transmisión en vivo de Netflix, lo que dio un total de más de 5 millones de horas de visualización acumuladas.

El informe señala que, en el punto máximo de la presentación de GTA VI, se alcanzó un pico máximo de 3,970,738 espectadores entre todas las plataformas de retransmisión en directo, lo que le permitió convertirse en la mayor retransmisión de gaming de 2026 hasta la fecha.

De esta manera, el evento dedicado al videojuego protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos superó a los 3.81 millones de viewers del Summer Game Fest 2026, y también estuvo por encima de los eventos veraniegos de Nintendo y PlayStation que tuvieron lugar en junio de este año.

Twitch fue la plataforma que acaparó la mayor parte de la audiencia que sintonizó la presentación oficial de Grand Theft Auto VI, con alrededor de 44% del total. En contraste, YouTube se quedó con 34.8% y Kick con 20.2%.

El evento de GTA VI marca un nuevo récord de 2026 con millones de espectadores

El streamer español IlloJuan rompe su récord personal en Twitch gracias a Grand Theft Auto VI

El evento de GTA VI fue tremendamente popular en todo el mundo, aunque lamentablemente el informe público no incluye un desglose por país. Dicho esto, el streamer español Juan Alberto “IlloJuan” García fue uno de los acaparó gran parte de la audiencia.

De acuerdo con los datos, IlloJuan obtuvo un pico máximo de 233,520 espectadores durante la presentación del juego, y de esta manera lideró el stream más visto en ese momento. Además, esa impresionante marca representa un nuevo récord personal para su canal de Twitch.

El Rubius, quien fue uno de los privilegiados que visitó las oficinas de Rockstar North para ver el juego en acción antes que nadie, estuvo ligeramente por detrás con un pico máximo de 191,056 viewers. Finalmente, IShowSpeed ​​completa el podio con una marca de 177,887 espectadores.

La presentación de Rockstar Games fue tan popular que provocó errores técnicos tanto en Twitch como en Netflix, y los reportes señalan que algunos jugadores no pudieron sintonizar el evento durante 50 minutos. A pesar de estos inconvenientes, se registraron más de 100,000 mensajes de chat sobre el juego en un lapso de 3 horas.

Aunque sorprendentes, estos datos están lejos de ser una sorpresa. Hace un par de días, la firma de análisis Sensor Tower reveló que el número de espectadores de Netflix vio un incremento de hasta 30% gracias a la transmisión de GTA VI.

IlloJuan batió su récord de visualizaciones en Twitch gracias a GTA VI

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