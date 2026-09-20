Dragami Games había anticipado que Lollipop Chainsaw estaría de regreso, pero nadie imaginó que después de tanto tiempo se apoyaría a la franquicia con tanto impulso, ya que Juliet Starling no regresará únicamente con un nuevo juego y un anime, sino también con una adaptación a la pantalla grande.

Justo como lo había adelantado días atrás, Dragami Games haría el anuncio de un nuevo proyecto de Lollipop Chainsaw en Tokyo Game Show 2026 y fue nada más y nada menos que una película original.

Lollipop Chainsaw tendrá adaptación live-action

Los responsables de la franquicia aparecieron en el escenario principal del evento japonés durante el 3.er día para revelar el proyecto con el que inesperadamente Juliet Starling cobrará vida con la ayuda de una actriz, ya que se trata de una adaptación live-action.

Desde luego, los responsables de la película esperan dejar contentos a los fans con este inesperado proyecto, pero la intención también es atraer a una audiencia internacional amplia que aún no conoce la saga.

Se dio a conocer que los productores Kirk Shaw y Robert Franke colaborarán con Dragami Games para llevar a cabo el proyecto. Los creativos expresaron que Takafumi Yuki, productor de la IP Lollipop Chainsaw en Nada Holdings, conocía a Franke y éste a su vez conocía a Shaw, y así se dio inicio a la colaboración.

El productor Shaw considera que no hay superheroínas como Juliet en Hollywood pese a que tiene potencial para convertirse en un ícono de la cultura popular, por lo que por eso decidió participar en el proyecto.

Nada Holdings y Dragami Games anunciaron película live-.action de Lollipop Chainsaw en Tokyo Game Show 2026 (imagen promocional del videojuego nuevo: Dragami Games)

¿De qué tratará la película de Lollipop Chainsaw?

En el panel japonés no se dieron detalles sobre la narrativa de la película, pero según un reporte de Deadline será una película de comedia y acción para adultos que hará las veces de precuela, pues se llevará a cabo de los eventos del juego original de 2012. Considerando que el videojuego se desarrolla en pleno cumpleaños 18 de Juliet, en la película la porrista de los San Romero Knights aún no sería mayor de edad.

Naturalmente, dadas las condiciones prematuras de la producción de la película, no se dieron a conocer más detalles sobre la selección del elenco, el rodaje o el estreno, por lo que la espera para ver el filme en cines debería ser larga.

A continuación puedes ver una repetición del panel en Tokyo Game Show 2026.

¿Crees que la adaptación live-action de Lollipop Chainsaw funcionará? Cuéntanos en los comentarios.

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