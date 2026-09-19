Microsoft y XBOX han impulsado a la industria con innovaciones que llegaron para quedarse. Una de ellas es el sistema de logros, que reconoce la dedicación, el esfuerzo y el tiempo que sus jugadores invierten en ciertos títulos.

Hace meses, Asha Sharma, jefa de la división de juegos, prometió novedades interesantes para el sistema de logros de XBOX. Los fans han esperado durante años una recompensa equivalente al trofeo Platino de PlayStation, que se obtiene al completar un juego al 100%.

Todo indica que el equivalente al trofeo Platino para el ecosistema de XBOX ya vienen en camino, pues una filtración reveló detalles al respecto. Esto sugiere que su anuncio oficial podría estar a la vuelta de la esquina.

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El logro Mítico sería el trofeo Platino de XBOX

El sistema de logros de XBOX fue tan popular que otras compañías lo adaptaron en sus respectivas plataformas con el paso del tiempo. PlayStation llevó la idea original un paso más allá con la creación de un trofeo Platino, la recompensa más codiciada por quienes exprimen al máximo sus juegos.

La comunidad de XBOX pidió durante años un logro equivalente por completar cada una de las misiones principales y secundarias de sus títulos favoritos. El pasado 5 de agosto, Asha Sharma confirmó que estaban trabajando en novedades importantes para el ecosistema de la marca, entre ellas un logro similar al trofeo Platino de PlayStation.

La directiva insinuó que el nuevo logro estaría listo para finales de 2026, pero desde entonces no ha compartido más detalles al respecto. Sorpresivamente, una filtración reveló información interesante sobre este agregado tan esperado.

Stallion83, jugador y creador de contenido encontró una misteriosa referencia un logro Mítico en XBOX. Sería el equivalente al trofeo Platino, así que los jugadores sólo lo desbloquearían al obtener el resto de logros de un juego.

Miembros Insider de XBOX también encontraron indicios del logro Mítico en el nivel Alpha del programa. En concreto, descubrieron una opción llamada “Logro Mítico completado/incompleto” en la sección de Filtros. Al activarlo, podían ver la lista de juegos que habían completado al 100%.

Por ahora, XBOX no ha hecho ningún anuncio adicional al respecto, pero todo indica que la revelación del nuevo logro podría estar a la vuelta de la esquina. Se especula que “Mítico” podría ser un nombre provisional para el logro, pero no lo sabremos hasta que XBOX lo anuncie oficialmente.

El logro Mítico de XBOX llegaría pronto

XBOX mejoró su sistema de logros este año

El sistema de logros de XBOX recibió algunos ajustes en abril de este año. A pesar de que fueron modificaciones menores, en conjunto hicieron un gran cambio que dejó satisfechos a los jugadores. La compañía introdujo nuevos íconos y animaciones para que desbloquear un logro sea algo más especial y memorable.

Asimismo, se habilitó una opción para ocultar juegos en el historial de logros, lo que permite esconder esos títulos que los usuarios de XBOX Series X|S prefieren no presumir de forma pública. Por si fuera poco, los títulos completados al 100% ahora destacan de una forma más especial en la lista de logros.

Desde entonces, XBOX prometió otras novedades para el sistema de logros que llegarán primero a los miembros Insider. Todo indica que el logro Mítico será una de ellas.

XBOX renovó parcialmente su sistema de logros este año

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