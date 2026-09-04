La llegada de Sonic the Hedgehog a Fortnite sorprendió a muchos jugadores. Después de todo, estamos hablando de uno de los personajes más conocidos de SEGA, que ahora aparece equipado con armas dentro del popular Battle Royale de Epic Games.

La colaboración parecía extraña desde el principio, especialmente por la personalidad y las reglas que históricamente han acompañado al erizo azul. No obstante, Takashi Iizuka, jefe del Sonic Team, explicó cómo fue posible que esta colaboración recibiera luz verde.

La respuesta tiene un pequeño giro: técnicamente, el Sonic que aparece en Fortnite no es exactamente Sonic.

SEGA encontró una solución para permitirle usar armas

En entrevista con IGN, Iizuka explicó que Epic Games se acercó al Sonic Team para proponer la colaboración hace más de un par de años. El problema apareció al analizar cómo funcionaría el personaje dentro del juego.

De acuerdo con el directivo, Sonic es un personaje que “nunca sostendrá un arma”. Esa característica chocaba directamente con la propuesta de Fortnite, donde las armas forman parte fundamental de la experiencia.

Por eso, el Sonic Team decidió tomar ciertas libertades creativas y crear una versión especial del personaje conocida como Android Sonic.

Esta variante permitió solucionar el problema y mantener las características necesarias para integrarlo al gameplay. Así, el personaje puede utilizar armas dentro de Fortnite sin romper una de las reglas establecidas para el Sonic original.

¿Entonces este Sonic realmente no es Sonic?

La explicación resulta bastante curiosa. Iizuka señaló que, al crear a Android Sonic, el equipo consiguió introducir esta versión del personaje en Fortnite y permitirle utilizar armas.

En otras palabras, SEGA encontró una manera bastante ingeniosa de respetar la identidad del Sonic original mientras permitía que una versión alternativa participara en un battle royale.

Así que la próxima vez que veas al erizo azul corriendo con un arma en Fortnite, recuerda que existe una explicación oficial: ese Sonic es un androide.

¿Te parece una solución creativa para justificar la colaboración? ¿Qué otro personaje de videojuegos te gustaría ver en Fortnite con una versión alternativa? Cuéntanos en los comentarios.

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