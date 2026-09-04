Los fans de los juegos de LEVEL-5 tienen una cita importante este mes. La compañía confirmó que realizará una nueva presentación dedicada a mostrar las novedades de varios de sus proyectos.

El evento se llamará LEVEL5 VISION 2026 II Dreams y se celebrará el próximo 10 de septiembre. La compañía prometió alrededor de 1 hora de anuncios y actualizaciones sobre múltiples títulos.

Lo mejor de todo es que la presentación podrá seguirse de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de LEVEL-5. Además, contará con subtítulos en inglés, una buena noticia para quienes quieran seguir todos los detalles del evento de este lado del charco aunque la transmisión sea en japonés.

¿A qué hora será el LEVEL5 VISION 2026 II Dreams?

La presentación arrancará a las 6:00 AM del jueves 10 de septiembre, hora del centro de México, y tendrá una duración aproximada de 1 hora.

La compañía todavía no ha detallado todos los juegos que aparecerán durante el evento. Por ello, el anuncio abre la puerta a varias sorpresas para quienes siguen sus entregas.

¿Qué juegos podrían aparecer en el showcase?

Actualmente, LEVEL-5 tiene varios proyectos en marcha. Entre ellos destaca Professor Layton and the New World of Steam, aventura que llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC.

También está DecaPolice, Snack World Reloaded y hasta se podría ver algo más de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

La compañía también mantiene activa la franquicia Inazuma Eleven, que recientemente recibió nuevo contenido para Inazuma Eleven: Victory Road.

Por ahora, LEVEL-5 mantiene bajo llave el contenido completo de la presentación. Así que habrá que esperar para descubrir qué anuncios tiene preparados y aquí estaremos para informarte todos los detalles.

¿A qué juego de LEVEL-5 te gustaría ver durante el evento? ¿Crees que habrá alguna sorpresa importante? Cuéntanos en los comentarios.

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