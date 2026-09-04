Hay un nuevo candidato para resolver uno de los grandes misterios del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Una tienda noruega reveló antes de tiempo el nombre del estudio que está trabajando en esta esperada aventura para Nintendo Switch 2.

La pista proviene de Elkjøp, minorista que actualizó la ficha del juego y colocó un nombre muy conocido como el desarrollador. La información resulta llamativa, pues hasta ahora Nintendo ha mantenido en secreto qué equipo está detrás del proyecto.

Monolith Soft aparece en la ficha del juego

La página de Elkjøp identifica directamente a Monolith Soft como desarrollador de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La información debe tomarse con cautela porque ni Nintendo ni Monolith Soft han confirmado que el estudio sea responsable del remake. Además, las tiendas pueden utilizar datos provisionales o información que cambia antes del lanzamiento.

La situación resulta especialmente interesante porque Monolith Soft tiene una larga relación con la franquicia. El estudio colaboró en The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

¿Monolith Soft hará todo el remake?

La posibilidad de que el desarrollador esté haciendo todo el remake tampoco sería descabellada. Monolith Soft es conocido principalmente por Xenoblade Chronicles, pero durante los últimos años se convirtió en uno de los principales equipos de apoyo de Nintendo.

Su participación en los juegos recientes de Zelda incluso aumentó con el tiempo, por lo que este proyecto podría representar un paso más importante para el estudio. Aun así, la ficha de Elkjøp tampoco permite determinar si Monolith Soft es el equipo principal o si participa como apoyo.

Además, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D fue desarrollado por Grezzo para Nintendo 3DS. Por eso, todavía existen varias posibilidades sobre quién lleva las riendas de esta nueva versión.

Por ahora, Nintendo únicamente ha confirmado que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch 2 durante 2026. La identidad del desarrollador continúa oficialmente en misterio.

¿Te gustaría que Monolith Soft estuviera a cargo del remake de Ocarina of Time? ¿Qué cambios esperas de esta nueva versión? Cuéntanos en los comentarios.

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