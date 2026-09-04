Si alguna vez imaginaste cómo sería vivir como un guerrero felino, pronto tendrás una oportunidad para descubrirlo, ya que Warrior Cats: Clans of the Forest por fin tiene fecha de lanzamiento.

El RPG por turnos basado en la popular serie de novelas Warrior Cats llegará el próximo mes a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC.

Además, el proyecto corre por cuenta de Trailmark Games y Bamtang Games, estudio encargado del desarrollo.

4 Clanes y muchas historias por descubrir

Si no has escuchado sobre este proyecto, déjanos decirte que Warrior Cats: Clans of the Forest permitirá elegir entre 4 Clanes: ThunderClan, RiverClan, ShadowClan y WindClan. Cada uno tendrá su propia campaña, personajes, conflictos y tradiciones.

La aventura llevará a los jugadores por distintos territorios inspirados en el universo de los libros de la saga. Habrá bosques, pantanos, páramos y lugares sagrados.

Durante el viaje aparecerán personajes originales y gatos conocidos por los seguidores de la franquicia. Las decisiones también tendrán peso, pues las relaciones, rivalidades y elecciones podrán modificar el desarrollo de la aventura.

El juego también apuesta por la personalización. Será posible crear un guerrero michi con diferentes patrones de pelaje, colores, ojos, orejas, colas, bigotes y marcas.

Combates por turnos y una vida felina

El sistema de combate permitirá entrenar movimientos, aprovechar debilidades enemigas y utilizar habilidades especiales de cada Clan.

Fuera de las batallas, los jugadores podrán personalizar su guarida con diferentes objetos y decoraciones. Incluso podrán visitar las guaridas de otros jugadores mediante un sistema de visitas online.

La progresión también estará ligada al crecimiento del personaje dentro de su Clan. Las acciones del jugador afectarán su reputación, relaciones y posición, mientras que las profecías ofrecerán diferentes caminos narrativos.

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará el 23 de octubre a consolas y PC.

¿Te gustaría jugar como parte de alguno de los 4 Clanes? ¿Qué características esperas de este RPG basado en Warrior Cats?Cuéntanos en los comentarios.

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