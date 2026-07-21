Stellar Blade es fácilmente uno de los juegos más controvertidos y comentados de los últimos años. Aunque presenta un combate refinado y un contexto narrativo con mucho potencial, gran parte de la conversación se enfocó en el diseño atractivo de EVE. El tema volvió a salir a colación con el inminente lanzamiento para Nintendo Switch 2.

El popular videojuego desarrollado por SHIFT UP por fin dará el salto a la consola híbrida en 2026. Los fanáticos están muy emocionados por revisitar o probar por primera vez este título de acción, pero hay quienes temen que haya censura y contenido eliminado.

Esos miedos tienen justificación, dados casos anteriores; sin embargo, y para sorpresa de muchos, la clasificación por edades del port parece indicar que los jugadores pueden respirar tranquilos, aunque sí habrá una ausencia importante. Por otra parte, parece que pronto se revelará la fecha de estreno oficial.

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La ESRB confirma la clasificación por edades de Stellar Blade para Nintendo Switch 2

Stellar Blade llegó a las tiendas en exclusiva para PlayStation 5 en 2024, convirtiéndose así en uno de los títulos más celebrados de ese año. El port para PC vio la luz del día en junio de 2025, y la comunidad no tardó mucho en crear todo tipo de mods que agregaron nuevos trajes para la protagonista.

Los fanáticos se preguntaron durante meses si había la posibilidad de que el proyecto liderado por Kim Hyung-tae llegara a más plataformas. Obtuvimos una respuesta oficial durante la temporada del Summer Game Fest 2026, cuando se confirmó que un port para Nintendo Switch 2 estaba en camino.

El adelanto que se compartió en el Nintendo Direct sólo confirma que la aventura protagonizada por EVE, Adam y Lily llegará a la consola híbrida en algún punto de 2026. Debido a que ya estamos en la segunda mitad del año, el estreno podría ocurrir en cualquier momento.

Los fanáticos deberán esperar poco. Esta semana se descubrió que el port para Nintendo Switch 2 de Stellar Blade ya aparece listado en el sitio web oficial de la ESRB, el organismo que se encarga de revisar el contenido de los juegos para Norteamérica. Es muy común que los títulos reciban una clasificación por edades cuando están próximo a estrenarse.

Así pues, se especula que SHIFT UP compartirá la fecha de lanzamiento muy pronto. Al margen de la fecha del estreno, la página de la ESRB parece disipar cualquier posibilidad de que haya censura.

Stellar Blade para Nintendo Switch 2 aún tiene una clasificación por edades de M, lo que significa que sólo será apto para los jugadores mayores de 17 años. La descripción señala que el videojuego surcoreano aún tendrá “sangre y violencia”, así como primeros planos y temas para adultos. Así es, parece que el contenido se mantendrá íntegro y que el diseño de EVE no recibirá cambios.

Eso sí, la ESRB confirma una ausencia importante: la versión para la consola híbrida no incluirá “compras dentro del juego”. El port original de PS5 incluyó contenido descargable en forma de trajes adicionales y otras recompensas, así que se desconoce si el relanzamiento tendrá ese DLC o si simplemente debutará sin él.

Stellar Blade recibió una clasificación de M en la ESRB, y parece que no tendrá censura en Nintendo Switch 2

La censura en los videojuegos de Nintendo Switch 2

Aunque aún es demasiado pronto para cantar victoria, la clasificación de la ESRB parece indicar que todo el contenido original permanecerá sin cambios en la versión de la consola híbrida de la compañía japonesa. Dicho esto, era totalmente entendible que los fanáticos de Stellar Blade temieran una posible censura.

Simplemente no podemos olvidar el caso de Dispatch. El aclamado juego narrativo se lanzó para Nintendo Switch 1 y 2 a principios de este año, pero la comunidad descubrió que dicha versión tenía censura y que era imposible removerla, contrario a lo que sucede en PlayStation y el resto de plataformas.

Tanto Nintendo como los desarrolladores de AdHoc afirmaron que esa no fue una decisión suya, y las razones detrás de los cambios nunca fueron del todo claras. A mediados de este año, el estudio lanzó un paquete de contenido para abordar las críticas, pero eso tampoco eliminó por completo la censura.

Se desconoce si Stellar Blade pasará por una situación similar, aunque el listado de la ESRB parece indicar que no.

Eso sí, el título de SHIFT UP se vio envuelto en su propio escándalo de censura. Durante el lanzamiento en PS5, los jugadores descubrieron que algunos de los trajes de EVE eran ligeramente distintos. Los desarrolladores afirmaron que los cambios eran para reflejar mejor la visión original del equipo creativo, pero los fanáticos continuaron con las quejas.

SHIFT UP revelaría pronto la fecha de estreno del port de Stellar Blade para Nintendo Switch 2

Tras la polémica, la compañía decidió lanzar las versiones originales de los atuendos a través de una actualización gratuita.

Pero cuéntanos, ¿te preocupa que el juego esté censurado? Déjanos leerte en los comentarios.

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