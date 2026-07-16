Alfonso Obregón Inclán es una de las personalidades más reconocidas dentro de la industria del doblaje latinoamericano, pero una vez está envuelto en la polémica. Esta semana se dio a conocer que el actor de voz, conocido por papeles como Shrek y Kakashi Hatake, enfrenta una nueva denuncia formal.

El pasado 16 de julio de 2026, la joven actriz Brenda Rivero, quien también trabaja en el medio de la interpretación de voz, hizo público mediante sus redes personales que presentó una denuncia penal en contra del actor de 65 años. Ahora, las autoridades de México se involucrarán en el caso.

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Brenda Rivero presenta nueva denuncia en contra del actor de doblaje Alfonso Obregón

A principios de agosto de 2024, Alfonso Obregón Inclán, quien también es maestro de doblaje, fue arrestado por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de recibir varias acusaciones de acoso por parte de alumnas.

Las autoridades dictaron prisión preventiva al actor de voz, quien permaneció retenido en el Reclusorio Norte de la CDMX mientras se preparaba una segunda orden de aprehensión en su contra; sin embargo, la celebridad de la industria del doblaje recuperó su libertad pocos días después por falta de pruebas.

Ahora, Alfonso Obregón enfrenta una nueva denuncia formal. Mediante una publicación en redes sociales, Brenda Rivero, hija de los también intérpretes Carla Padrón y Javier Rivero, dio a conocer que presentó cargos en contra del actor ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos delitos de abuso y corrupción de menores.

“No ha sido una decisión fácil. Quienes han pasado por una situación así saben lo difícil que es dar este paso. Sin embargo, decidí hacerlo porque considero que ya no podía seguir callando”, comentó Brenda Rivero en su cuenta de Instagram. La publicación también muestra una fotografía del documento penal.

La actriz de doblaje Brenda Rivero presenta denuncia formal en contra de Alfonso Obregón, actor de Shrek

La actriz confiesa que, después de mucho tiempo de sentir miedo y vergüenza, decidió presentar la denuncia correspondiente. A partir de este momento, el asunto seguirá su curso mediante las vías legales. Brenda explica que cuenta con la representación y el apoyo del abogado Gerardo Rincón.

En los días previos, Brenda Rivero Love, quien es conocida por papeles como Koharu Wakana en el anime Eyeshield 21 y Claudia en la serie de TV Falco, expuso su caso en una extensa publicación en redes sociales, que también incluyó numerosas capturas de pantalla de una conversación que, presuntamente, mantuvieron Alfonso Obregón y Carla Padrón.

Ante las quejas de un sector de la comunidad que la acusaban de intentar ganar fama, Brenda Rivero mostró videos que muestran con más detalle los chats de Messenger.

“No justifiquemos estas conductas ni ataquemos a las víctimas. Muchas han alzado la voz y, en vez de ser apoyadas, han sido tachadas de conflictivas, mentirosas y han sido juzgadas injustamente. Si hablo, no es solo por mí, porque también me lo debía para sanar, sino por cada niña y cada chava que alzó la voz y no le creyeron”, comentó Brenda Rivero.

Alfonso Obregón no sería la voz oficial de Shrek en la nueva película animada

Al momento de redactar estas líneas, Alfonso Obregón aún no se pronuncia sobre el asunto mediante sus redes sociales; sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video en el que se observa que el actor de voz pisó el aeropuerto para abandonar el país y viajar a Colombia.

Ante los señalamientos, la interprete de voz dijo en una publicación en su perfil personal de Facebook que no huye y que solamente se dirigió a Colombia “a trabajar”, y aseguró que sí regresará al país. Antes de que se presentara la nueva denuncia en su contra, la Escuela Nacional de Locución México (ENALOC) canceló las clases del actor.

Hace un par de semanas se compartió el primer avance oficial de Shrek 5, la más reciente película de la franquicia de DreamWorks. El trailer con doblaje latino confirmó el regreso de Eugenio Derbez como Burro, pero el protagonista no cuenta con la voz de Alfonso Obregón.

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