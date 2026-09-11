La historia de Inazuma Eleven: Victory Road todavía tiene mucho que contar, pero parece que Level-5 ya está pensando en el siguiente partido. Hoy, la compañía sorprendió con el anuncio de una nueva entrega que promete llevar la serie en una dirección diferente.

El proyecto todavía guarda varios secretos, incluidos sus detalles jugables y las plataformas donde estará disponible, pero Level-5 decidió dar a conocer un dato importante.

Un nuevo protagonista entra en la cancha

La nueva entrega se llamará Inazuma Eleven: Bold Revolution y funcionará como secuela de Inazuma Eleven: Victory Road. Aunque los detalles son escasos, Level-5 ya presentó a uno de los personajes que tendrá gran importancia en esta aventura.

Se trata de Shane Starfall, conocido como Nagi Furuhoshi en Japón. El personaje será otro de los protagonistas de la historia y tendrá un trasfondo particular que podría conectar directamente con los acontecimientos de la entrega anterior.

Tampoco hay que emocionarse demasiado, porque la compañía todavía no ha explicado qué papel tendrá Shane ni cómo conocerá al protagonista de Victory Road.

¿Qué significa Bold Revolution?

Akihiro Hino, director ejecutivo de Level-5, confirmó el proyecto y dejó claro que el nombre de la nueva entrega tiene un significado relacionado con su historia:

“La secuela se llama Inazuma Eleven: Bold Revolution. ¿Por qué este título y qué significa para la historia? Lo revelaremos en el próximo Level-5 Vision. Éste es Shane Starfall, otro protagonista. Al igual que Destin, su inusual pasado tendrá un papel importante en la historia. ¿Cómo se cruzará Shane con Destin y los demás? ¿Y hacia dónde los llevará la historia? Estén atentos a futuras novedades”.

Por ahora, tampoco existen plataformas confirmadas para Inazuma Eleven: Bold Revolution, así que habrá que esperar para saber si la secuela repetirá las mismas consolas que el juego anterior.

Otros juegos de LEVEL-5 también apuntan a 2027

El evento del desarrollador también dejó novedades para otros proyectos de la compañía. DECAPOLICE, el RPG de detectives que lleva varios años en desarrollo, ahora apunta a 2027, mientras que sus versiones para Nintendo Switch y PlayStation 4 quedaron fuera de los planes actuales. La buena noticia es que se mantiene en Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC.

Snack World: Reloaded también llegará en 2027. Este proyecto es un remake del RPG de 2017 y promete cambios importantes en gameplay, controles y narrativa, además de un nuevo modo. La entrega estará disponible en Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC.

¿Qué esperas de Inazuma Eleven: Bold Revolution y qué papel crees que tendrá Shane Starfall? Cuéntanos en los comentarios.

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