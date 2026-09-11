Tras 2 años de ausencia, la legendaria convención de Blizzard Entertainment, BlizzCon, está de vuelta y el momento no puede ser mejor pues la compañía está remontando después de una mala racha.

La empresa y sus franquicias son un ícono del gaming en PC, y también en consolas, con sagas como Warcraft, Diablo, Overwatch y StarCraft.

Ahora que la maquinaria parece bien aceitada y el contenido no deja de encantar a los fans, hay altas expectativas por los anuncios que habrá en el evento. Como siempre, en Level Up tendremos la cobertura con todo y transmisión en vivo traducida al español para el público de México y América Latina.

¿Quieres conocer los detalles previos sobre el evento? Te contamos a continuación.

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¿Qué es BlizzCon?

BlizzCon es el evento más importante que organiza Blizzard Entertainment y que reúne a los fans y a la compañía para celebrar a sus franquicias, así como compartir novedades y revelar sorpresas para sus videojuegos y proyectos multimedia.

La primera edición se celebró en 2005 y siguió de forma ininterrumpida hasta 2023. En 2024 y 2025 no se llevó a cabo la convención debido a los problemas que atravesaba Blizzard, pero ahora que la compañía tiene estabilidad decidieron que es el mejor momento para traer de regreso su evento.

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¿Cuándo es BlizzCon 2026 y en dónde se llevará a cabo?

BlizzCon 2026 se celebrará este fin de semana, en específico 12 y 13 de septiembre, con una ceremonia inaugural y una serie de presentaciones con novedades sobre franquicias como Warcraft, Diablo, Overwatch y más.

La edición de este año se llevará a cabo en el Anaheim Convention Center, en Anaheim, California, Estados Unidos. Ahí se dará cita la comunidad, desarrolladores y directivos para disfrutar 2 días con noticias, sorpresas, convivencia y competencias de las franquicias de Blizzard.

¿Dónde ver BlizzCon 2026 en vivo y con traducción al español latino?

Por supuesto que el evento presencial es impresionante, pero también lo es la transmisión en vivo para los millones de fans de Blizzard. Además, durante los 2 días habrá drops y sorpresas para los fans que sigan el evento en las plataformas oficiales.

BlizzCon 2026 tendrá stream gratuito en los canales oficiales de Blizzard en:

Ahora bien, para el público de México y América Latina hay excelentes noticias pues Level Up será co-streamer oficial de BlizzCon 2026 y tendremos la ceremonia inaugural con todas las novedades en vivo y con traducción al español latino.

La cita es a las 11:30 AM en nuestro canal oficial de YouTube.

¿Qué esperar para franquicias como Warcraft, Diablo y Overwatch? ¿Habrá novedades de StarCraft?

BlizzCon 2026 será una oportunidad para conocer los planes que Blizzard tiene para Warcraft. La programación contempla 2 presentaciones de “What’s Next” dedicadas a la IP, por lo que se esperan anuncios sobre sus próximos contenidos y planes de desarrollo. También habrá actividades relacionadas incluyendo competencias de esports y demostraciones para los asistentes.

Diablo tendrá su espacio en el evento. El programa oficial incluye una actualización a cargo de los desarrolladores. Se esperan nuevos detalles sobre el futuro de la franquicia y sus próximos contenidos, aunque Blizzard todavía mantiene bajo reserva buena parte de sus anuncios.

En el caso de Overwatch, la compañía prepara una presentación enfocada en sus héroes y una transmisión especial desde BlizzCon, además de la celebración de la Overwatch World Cup.

¿Por fin habrá noticias sobre una nueva entrega de StarCraft?

Finalmente, la gran incógnita es StarCraft. Aunque Blizzard todavía no ha confirmado oficialmente un nuevo juego, la franquicia estará en BlizzCon 2026 a través de Blizzard Arcade y Blizzard Classic Cup. Además, durante los últimos días el sitio oficial de StarCraft mostró mensajes y detalles extraños que los jugadores interpretan como posibles pistas de un anuncio. Entre los rumores destaca un supuesto shooter de StarCraft, aunque también se ha especulado con otros proyectos.

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