Hay personajes que simplemente parecen hechos para regresar mejores que antes y el Profesor Layton es uno de ellos. Debido a esto, LEVEL-5 acaba de darle a los fans una razón enorme para volver a ponerse el sombrero y pensar con mucha atención.

La franquicia se prepara para una nueva etapa con Professor Layton and the New World of Steam, que llegará este año. No obstante, LEVEL-5 también decidió mirar hacia el pasado para recuperar una aventura que marcó el inicio de la serie.

El primer gran misterio de Layton tendrá una nueva versión

LEVEL-5 anunció Professor Layton and the Curious Village Remake, una nueva versión del juego que debutó originalmente en 2007 para Nintendo DS.

El remake llegará en algún momento de 2027 a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC. La compañía todavía no comparte una fecha más específica, así que habrá que esperar para conocer cuándo podremos regresar a St. Mystere.

Cabe mencionar que esta aventura presentó por primera vez al Profesor Layton y a Luke, quienes deben investigar los secretos de una misteriosa aldea. Su objetivo está relacionado con la búsqueda de la llamada Manzana Dorada, mientras los habitantes del lugar ponen a prueba sus habilidades con decenas de acertijos.

Para quienes jugaron el original, la propuesta resulta especialmente interesante porque no se trata de una simple reedición. LEVEL-5 está reconstruyendo la experiencia para adaptarla a plataformas modernas.

Layton y Luke lucirán mejor que nunca

Uno de los cambios principales estará en la presentación. Los personajes serán recreados completamente en 3D, mientras que la exploración del pueblo tendrá mayor profundidad y detalle.

También habrá animaciones en alta resolución y formato panorámico. Esto permitirá revivir algunas de las escenas más recordadas de la aventura con una presentación mucho más moderna.

La compañía promete una experiencia más inmersiva, pero promete conservar el corazón de aquella primera aventura: explorar, investigar y resolver acertijos para descubrir qué ocurre en el pueblo.

Y aquí viene una parte que seguramente hará sonreír a los jugadores en general: la intención también es ofrecer una puerta de entrada para quienes nunca jugaron el título de Nintendo DS.

¿El inicio de una nueva etapa para la saga?

El anuncio llega en un momento bastante curioso para la franquicia. Professor Layton and the New World of Steam finalmente se estrenará el 10 de diciembre en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC.

Con una nueva aventura y ahora un remake del primer juego, LEVEL-5 parece tener claro que quiere devolverle protagonismo a una de sus series más queridas.

Eso también abre una posibilidad bastante tentadora. Si Curious Village funciona bien, ¿podríamos terminar viendo nuevas versiones de las siguientes aventuras de Layton? Por ahora, la compañía no ha confirmado nada al respecto.

¿Jugaste Professor Layton and the Curious Village en Nintendo DS y te gustaría volver a resolver sus acertijos? ¿Qué otro juego de la saga te gustaría ver con un remake? Cuéntanos en los comentarios.

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