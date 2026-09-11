La llegada de Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition a Nintendo Switch 2 parecía una excelente noticia para quienes disfrutaron esta aventura ambientada antes de los acontecimientos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La nueva edición incluye mejoras para la consola actual y representa otra oportunidad para regresar a una de las historias más importantes del universo de Zelda. No obstante, hay un detalle de su lanzamiento que seguramente no hará sonreír a los coleccionistas.

Hyrule Warriors: Age of Calamity será una Game-Key Card

Después de varias horas de incertidumbre tras el anuncio del juego, ya existe una confirmación: Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition se distribuirá como Game-Key Card en Nintendo Switch 2.

La información fue confirmada por la tienda canadiense Video Games Plus, que señaló que la edición física utilizará este formato. Esto significa que no habrá un lanzamiento con todos los datos del juego almacenados en el cartucho.

Japón ya había confirmado esta decisión desde el anuncio del proyecto, pero todavía faltaba conocer qué ocurriría con las versiones occidentales. Ahora sabemos que el formato será el mismo.

¿Qué significa para los coleccionistas?

Una Game-Key Card funciona de manera diferente a un cartucho tradicional. La tarjeta incluye la información necesaria para autorizar y descargar el juego, pero los datos completos deben descargarse desde Internet.

Para quienes coleccionan juegos físicos, esto representa una desventaja importante. La tarjeta no contiene por sí sola toda la experiencia, por lo que conservarla no equivale a tener el juego completo almacenado físicamente.

Una decisión curiosa dentro del catálogo de Nintendo

La situación resulta todavía más llamativa si recordamos Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Este título, lanzado previamente, sí recibió un cartucho con todos sus datos incluidos.

Por ahora, Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition y otros títulos como Pokémon Pokopia destacan como excepciones dentro de los lanzamientos publicados por Nintendo para Nintendo Switch 2.

¿Qué opinas de que Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition llegue como Game-Key Card y no con todos sus datos en el cartucho? ¿Comprarías esta edición física? Cuéntanos en los comentarios.

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