Hay juegos de terror que buscan asustarte con monstruos y criaturas grotescas, pero otros prefieren jugar con algo mucho más inquietante: una persona que parece encantadora y que poco a poco muestra su verdadera cara.

Ese es el caso de BrokenLore: MIKI-CHAN, una nueva propuesta de horror psicológico que pondrá a prueba los nervios de los jugadores.

Todo comienza con una ayuda para estudiar

Serafini Productions anunció que BrokenLore: MIKI-CHAN llegará en algún momento de 2027. Se trata de una experiencia de terror psicológico en primera persona que sigue a Kazuaki, un estudiante japonés que tiene una meta bastante clara: aprobar un examen y conquistar a la chica que ama.

En su desesperación por conseguir buenos resultados, Kazuaki encuentra una misteriosa memoria USB que contiene un innovador programa de apoyo para estudiar. Convencido de que puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos, decide instalarlo. Y ahí es donde las cosas comienzan a ponerse bastante raras.

Aquí puedes ver el trailer:

Miki-chan no es la waifu que esperabas

Dentro del programa aparece Miki-chan, una asistente virtual aparentemente dulce y amable. Al principio, todo parece indicar que será la compañera perfecta para ayudar a Kazuaki a estudiar y superar sus problemas.

Pero la personalidad de Miki-chan comienza a cambiar. Los celos y la posesividad se apoderan de ella, hasta transformar la experiencia de Kazuaki en una auténtica pesadilla. Así, lo que comenzó como una herramienta para estudiar, termina convirtiéndose en una situación de horror psicológico en la que será necesario descubrir hasta dónde puede llegar esta inquietante asistente virtual.

Una herramienta podría cambiar la realidad

Kazuaki tendrá que enfrentarse a diferentes desafíos psicológicos que lo llevarán al límite. Por fortuna, contará con el Rewriter, una herramienta capaz de alterar la realidad.

BrokenLore: MIKI-CHAN llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series y PC, mediante Steam y Epic Games Store.

¿Te atreverías a confiar en una waifu que poco a poco comienza a volverse posesiva? ¿Qué harías si una asistente virtual pudiera alterar la realidad para mantenerte a su lado? Cuéntanos en los comentarios.

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