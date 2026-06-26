Arc System Works es conocido mayormente por sus juegos de pelea, pero la compañía japonesa no se limita a eso.

Hoy presentó Qliphah in Providence’s Shadow, un nuevo RPG de acción con sistema de combate táctico novedoso y una estética que busca cautivar a los fans del anime.

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¿Qué es Qliphah in Providence’s Shadow?

La historia sigue a Soma Hoshigami, un joven repartidor cuya vida cambia por completo tras sobrevivir al ataque de una criatura sobrenatural.

El incidente provoca que se convierta en un ser a medio camino entre humano y entidad paranormal, situación que lo lleva a ser capturado por Rena Hizuki, una investigadora especializada en anomalías perteneciente a una división de la Policía Metropolitana encargada de contener amenazas fuera de lo común.

A medida que la realidad continúa deteriorándose, ambos personajes unen fuerzas para descubrir el origen de los sucesos que están consumiendo la ciudad.

Durante la aventura investigarán casos relacionados con la misteriosa droga Tiny True, los extraños Stigma que comienzan a aparecer en el cuerpo de numerosos jóvenes y una organización secreta que opera desde las sombras. Todo ello mientras enfrentan criaturas sobrenaturales y buscan explicar el colapso del mundo.

¿Cómo se juega el nuevo título de Arc System Works?

En el apartado jugable, Qliphah in Providence’s Shadow apuesta por un sistema de combate que mezcla acción con elementos estratégicos.

Los jugadores podrán acumular habilidades durante las batallas para desencadenar ataques devastadores, mientras que el sistema Tactical Counter-Timeline permite ralentizar o detener el tiempo para analizar el campo de batalla, anticipar los movimientos enemigos y administrar con precisión las habilidades disponibles antes de ejecutar la siguiente acción.

Los 2 protagonistas cuentan con estilos de combate completamente distintos. Rena Hizuki utiliza una espada maldita con propiedades especiales que le permite manipular el espacio y eliminar anomalías mediante técnicas de separación, además de poseer un Ojo Demoníaco capaz de mostrarle fragmentos de su propio futuro.

Por su parte, Soma Hoshigami aprovecha la mutación que afecta su cuerpo para deformar el espacio a su alrededor y manifestar poderosas mandíbulas sobrenaturales durante sus ataques cuerpo a cuerpo.

Qliphah in Providence’s Shadow llegará el próximo 24 de septiembre a PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam y Epic Games Store.

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