Los precios en la industria de los videojuegos son un tema delicado, especialmente ahora que los aumentos tanto en hardware como en software son el pan de todos los días. Grand Theft Auto VI está en el centro de la conversación tras darse a conocer que será más caro que el promedio de los estrenos AAA, pero parece que los fans apoyan la idea de pagar más por él.

Por mucho tiempo, expertos, analistas y desarrolladores debatieron sobre cuánto podría costar lo nuevo de Rockstar Games. Al ser un título esperado por millones de jugadores en todo el mundo, hubo quienes especularon que Take-Two Interactive superaría fácilmente la barrera de los $150 USD.

La situación no es tan grave como muchos imaginaban, pero es innegable que dista de ser ideal. Los jugadores deberán pagar una suma considerable para adquirir la edición más básica, e invertir mucho más para hacerse con la versión completa que incluye contenido extra y otros beneficios.

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Jugadores están dispuestos a pagar $100 USD por GTA VI

Es fácil creer que muchos fanáticos le darían la espalda al videojuego de mundo abierto debido a su precio elevado. Si bien es muy probable que algunas personas genuinamente ya no planeen adquirir el título, parece que la inmensa mayoría se resignaron y están dispuestas a comprar la nueva entrega.

De hecho, un porcentaje considerable tiene la intención de pagar $100 USD con tal de adquirir la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI, que da acceso a tiendas exclusivas, desbloquea atuendos únicos para la dupla protagónica y mucho más. Esto, al menos, es lo que revela una encuesta reciente del medio Insider-Gaming.

El informante y periodista Tom Henderson utilizó sus redes personales para hacer una pregunta simple a sus seguidores y al resto del Internet: “¿cuál edición de GTA VI van a comprar?” Los resultados de este ejercicio improvisado son bastante interesantes y demuestran el entusiasmo que existe alrededor del proyecto de Rockstar Games.

La encuesta ya tiene más de 26,000 votos, y destaca que sólo 20% de los usuarios que participaron señalan que planean adquirir la Standard Edition de $80 USD. Esto significa que 80% restante comprará la costosa Ultimate Edition de $100 USD.

Para poner esta gráfica en perspectiva, es pertinente señalar que aproximadamente 20,800 jugadores que votaron consideran que vale la pena comprar la edición más cara de Grand Theft Auto VI. Tom Henderson no incluyó una tercera opción para quienes simplemente dejarán pasar el lanzamiento, así que es imposible saber si los resultados habrían sido muy diferentes.

De cualquier forma, algo parece seguro: GTA VI será un éxito descomunal que sacudirá al mercado, razón por la que muchos estudios decidieron lanzar sus proyectos antes o después de él. Y sí, es poco probable que la polémica por sus precios elevados y los códigos digitales de su edición física tenga un impacto negativo en su rendimiento comercial.

Encuesta de Tom Henderson revela que 80% de los jugadores comprarán la Ultimate Edition de GTA VI

¿Cuánto venderá Grand Theft Auto VI?

GTA V de 2013 despachó alrededor de 11.2 millones de unidades en sus primeras 24 horas en las tiendas. Las expectativas por la secuela son incluso mayores, pues los primeros pronósticos señalan que la aventura de Jason y Lucia podría vender entre 20 y 25 millones de copias durante el lanzamiento.

Dicho esto, banco de inversión Piper Sandler realizó un estudio exhaustivo que usó como base la actividad en foros y el historial de otros grandes estrenos AAA, y llegó a la conclusión de que Grand Theft Auto VI venderá más de 40 millones de juegos durante su primer día en el mercado.

En caso de que se cumpla este pronóstico, la nueva entrega generará un aproximado de $3000 millones de dólares en ingresos. Si bien no existe garantía alguna de que el título será un éxito total, los especialistas así lo creen y recomiendan a las personas invertir en Take-Two Interactive.

La Ultimate Edition, la edición más costosa de Grand Theft Auto VI, tiene un precio de $100 USD

Pero dinos, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por el juego? ¿Comprarás la versión básica o conseguirás la Ultimate Edition? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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