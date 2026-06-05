XBOX tiene un gran dilema respecto a los juegos exclusivos. Por un lado, es uno de los distribuidores de contenido más grandes de la industria, por lo que es importante que sus títulos lleguen a todos los lugares posibles. Por el otro, sus fans exigen exclusivos, pues son uno de los grandes diferenciador frente a la competencia y una forma muy efectiva de darle identidad a la marca.

Asha Sharma, jefa de XBOX, prometió hacer una revisión exhaustiva sobre el plan multiplataforma y, con ello, dio esperanzas de que los lanzamientos exclusivos regresen al ecosistema de la compañía. Sin embargo, se trata de un tema complejo y delicado, así que la directiva aún no ha tomado una decisión definitiva.

Durante una entrevista reciente, Sharma reconoció que el contenido exclusivo es muy importante para una plataforma como XBOX, pero también señaló que su misión como editora de contenido es llevar sus juegos al resto de plataformas.

Video relacionado: La difícil tarea de salvar XBOX

Asha Sharma habla sobre los exclusivos, pero da pocas esperanzas de su regreso a XBOX

Incluso antes de que Sharma tomara las riendas de la marca, XBOX ya tenía un plan definido. Luego de la compra de Activision Blizzard y Bethesda, acabó con su crisis de contenido y se convirtió en uno de los más grandes distribuidores de juegos del mercado. Por ello, seguir una estrategia multiplataforma fue lo más lógico, pero el problema es que tropezó y lo hizo a costa tanto de sus consolas como de su identidad.

Si bien el panorama para XBOX ha mejorado desde la llegada de Sharma, la realidad es que la directiva aún tiene un pendiente muy importante por atender: el tema de los juegos exclusivos. En una charla con Bloomberg, reconoció el valor que las producciones exclusivas tienen para una plataforma como XBOX.

“Nos estamos convirtiendo cada vez más en una plataforma”, explicó la directiva. “Para ser una plataforma, hay que tener contenido exclusivo, así que estamos analizando eso muy detenidamente”.

La cuestión es que Sharma está entre la espada y la pared debido a las exigencias de Microsoft y a los errores del pasado. XBOX tiene un ambicioso plan de expansión que sólo se puede concretar si sigue por el camino multiplataforma. Por otro lado, qué sentido tiene apostar por los exclusivos si las ventas actuales de hardware son más que decepcionantes.

Xbox reevaluará el papel de los exclusivos en su ecosistema, pero no tiene mucho espacio para maniobrar

Desde esta perspectiva, Sharma explicó que XBOX es uno de los distribuidores de contenido más grandes e importantes de la industria y que, como editor, no tiene mucho sentido restringir su contenido a una sola plataforma.

“Creo que es un tema complicado. Miren, somos la segunda editorial más grande del mundo y, para ser una gran editorial, es fundamental que tus juegos lleguen a un público amplio”, añadió la directiva.

¿Qué pasará con los juegos exclusivos en XBOX?

Los jugadores han dejado muy claro que los exclusivos son un factor decisivo para que sigan apostando por XBOX. De hecho, su regreso es una de las peticiones más populares en XBOX Player Voice, iniciativa que la compañía inició para recibir retroalimentación y planear su futuro.

En la entrevista, Sharma sugirió que se apegará a la estrategia de Phil Spencer y Sarah Bond, es decir, revisar caso por caso qué juegos pueden o no ser exclusivos. Añadió que estudiarán más la industria para aprender y encontrar un punto de equilibrio.

“Creo que debemos reflexionar detenidamente sobre cada título, sobre cómo queremos abordarlo y aprender de casos similares en la industria. Y eso es lo que estamos haciendo”, explicó la jefa de la división de juegos.

En cuanto al futuro de XBOX como tal, la misión de Sharma es ser “la empresa número 1 en videojuegos y entretenimiento. Destacó que su objetivo no es alcanzar el rumoreado y criticado margen de beneficio de 30%, sino hacer que XBOX permanezca como uno de los pilares de la industria.

La nueva jefa de Xbox quiere hacer una transformación profunda en la marca

En esta página están todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: Esta campaña casi lo arruina todo: ¿qué pasó con “This is an XBOX”?

Fuente