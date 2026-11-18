LO QUE DEBES SABER:

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI funcionará a 30 fps tanto en PS5 como en XBOX Series X|S, incluido el PS5 Pro

La decisión de limitar el juego a 30 fps se debe a la complejidad de su mundo y a su alto nivel de detalle, priorizando la fidelidad visual y la densidad

No está previsto incluir un modo a 60 fps en ninguna de las versiones para consola, ni siquiera mediante futuras actualizaciones para el PS5 Pro.

La PS5 Pro ofrecerá mejoras visuales exclusivas, como sombras mediante trazado de rayos y una mayor claridad general gracias a la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Rockstar Games ya confirmó que Grand Theft Auto VI correrá a 30 fps en PS5 y XBOX Series X|S. Incluso, el PS5 Pro —la consola más potente del mercado— no podrá superar dicha barrera de cuadros por segundo, aunque sí ofrecerá otras ventajas exclusivas que harán lucir el juego aún más espectacular.

El desempeño del título ha generado un tanto de polémica y algunos jugadores aún se preguntan si habrá una actualización que habilite un modo a 60 fps, al menos en la consola más potente de Sony. Marc Chambers, director de producción tecnológica de GTA 6, habló sobre el apartado técnico del juego y explicó por qué correrá a 30 fps. Desafortunadamente, también compartió una mala noticia para quienes esperan disfrutarlo con una mayor tasa de cuadros por segundo en consolas.

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¿Por qué GTA 6 corre a 30 fps incluso en PS5 Pro? ¿Habrá un modo a 60 fps?

El desempeño de GTA 6 ha sido uno de los temas más discutidos durante los últimos meses. Expertos anticiparon que tener un modo a 60 fps era “extremadamente improbable”, principalmente por la densidad del mundo abierto del juego y la ambición en cada uno de sus detalles. Medios como Digital Foundry justificaron los 30 fps por la complejidad que ofrece el título a nivel general.

Desde principios de noviembre, Rockstar confirmó que GTA 6 correrá a 30 fps en todas las consolas, desde XBOX Series S hasta PlayStation 5 Pro. Esta decisión se tomó para mantener “la densidad y la fidelidad visual” del mundo abierto y sus personajes. En una entrevista reciente, Marc Chambers profundizó más en el tema y habló de las posibilidades de ver un modo a 60 fps en el futuro.

El directivo enfatizó que Leonida tendrá un nivel de detalle alucinante, por lo que será uno de los mundos más complejos creados por Rockstar. Recordó que los usuarios de PS5 Pro podrán disfrutar el juego con algunas mejoras exclusivas, como un sistema de sombras con trazado de rayos

Además, sabemos que la consola potente de Sony sacará provecho de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) para mejorar el aspecto del título mediante inteligencia artificial, sin sacrificar el desempeño o la tasa de cuadros por segundo.

Chambers acabó con las esperanzas de quienes esperan disfrutar GTA 6 a más de 30 fps en consolas, pues reveló que ni siquiera el PS5 Pro tiene el poder suficiente para moverlo a una mayor tasa de cuadros por segundo. Esto significa que no habrá un modo a 60 fps en el lanzamiento ni en el futuro.

Al parecer, la única forma de jugar GTA 6 con una mayor tasa de cuadros por segundo será su versión para PC, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Según reportes, podría llegar en la primera mitad de 2027, pero Rockstar aún no lo ha confirmado.

GTA 6 no recibirá un modo a 60 fps en consolas

El PS5 Pro no es lo bastante potente para correr GTA 6 a más de 30 fps

Marc Chambers explicó que pudieron sacar ventaja del poder adicional del PS5 Pro; sin embargo, la consola de Sony no tiene lo necesario para poder ejecutar GTA 6 por encima de los 30 fps. Debido a esto, es mejor que los jugadores no esperen una actualización que mejore drásticamente el desempeño del juego a 60 fps.

“Si bien el procesador central de la PS5 Pro es ligeramente mejor que el de la consola base PS5, no es lo suficientemente potente como para ejecutar la compleja simulación del juego a velocidades de fotogramas más altas”, reveló el experto.

A pesar de esto, Chambers enfatizó que los usuarios de PS5 Pro tendrán una mejor fidelidad visual gracias al uso de tecnologías de escalado y el poder adicional de la consola.

“Nuestra presentación básica utiliza reflejos con trazado de rayos e iluminación global. En PS5 Pro, esto se mejora con la adición de sombras con trazado de rayos, así como una mayor claridad general gracias al uso de PSSR. PS5 Pro cuenta con un procesador gráfico mejorado y tecnología de escalado que aprovechamos para aumentar la fidelidad visual del juego”, concluyó el creativo.

GTA 6 tendrá mejoras exclusivas en PS5 Pro, pero no una mejor tasa de cuadros por segundo

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