The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará este año con un atractivo remake para Nintendo Switch 2, pero no es el único proyecto que reinventará el clásico de N64. Un modder trabaja en un proyecto bastante singular que convierte el aclamado título en un juego de futbol.

El resultado es The Legend of Zelda: Soccerina of Time, un peculiar mod que ha llamado la atención del todos los fanáticos de la franquicia de Nintendo y, naturalmente, de los amantes del balompié. El proyecto sigue en desarrollo, pero ya es bastante popular por el giro inesperado que le da a las aventuras de Link, quien ahora debe enfrentarse a Ganondorf en la cancha.

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The Legend of Zelda: Soccerina of Time lleva a Link a la cancha de futbol

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará a finales de este año y, sin duda, se convertirá en uno de los lanzamientos más populares del catálogo de Nintendo Switch 2. Mientras llega el 5 de noviembre, los fanáticos de la franquicia pueden darle un vistazo a The Legend of Zelda: Soccerina of Time, una versión deportiva del juego de N64.

La idea de salvar Hyrule con un balón suena muy descabellada, pero el modder Shon J la hizo realidad. Soccerina of Time aprovecha el lore de la saga de Nintendo para ofrecer partidos entre equipos como Kokiri FC, Real Castle, Kakariko City, Zora United, Gerudo Fortress y Hylia United.

Como lo mencionamos, el mod sigue en desarrollo y está basado en el juego original de 1998, así que conserva ese estilo visual tan característico que pasó a la historia. Actualmente, hay una versión jugable de The Legend of Zelda: Soccerina of Time que permite asignar a los personajes más icónicos de la franquicia en posiciones diferentes de la cancha.

De esta forma Link, Skull Kid, Ganondorf, Sheik y diversos Goron pueden medir sus habilidades con el balón en partidos que se desarrollan en niveles sacados directamente de Ocarina of Time. Se puede jugar en locaciones como el Templo del Fuego, el cementerio de Kakariko, el exterior del castillo de Hyrule y más.

Además, The Legend of Zelda: Soccerina of Time tiene un sistema de creación de jugadores, en el que los jugadores pueden combinar partes del cuerpo y animaciones de personajes ya existentes. Abajo puedes ver un video de esta peculiar creación:

¿The Legend of Zelda: Soccerina of Time ya está disponible?

Shon J sigue trabajando en múltiples mejoras para su juego de futbol inspirado en The Legend of Zelda. Actualmente, ya liberó la versión 0.3 de su mod y tiene varias ideas para hacerlo aún más atractivo. Su idea es agregar un sistema de faltas, más personajes, así como canchas.

La comunidad está entusiasmada con este proyecto tan único; sin embargo, también hay preocupaciones sobre su futuro. Para nadie es un secreto que Nintendo defiende a capa y espada sus franquicias, así que algunos fans temen que The Legend of Zelda: Soccerina of Time llegue a su fin por reclamos de derechos de autor.

Mientras tanto, los interesados pueden descargar el mod futbolero desde el Discord del proyecto Hylian Modding. Por ahora, no hay una fecha para el lanzamiento de su próxima versión.

La pasión por el futbol llegó a Hyrule con The Legend of Zelda: Soccerina of Time

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