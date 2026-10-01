Gears of War está de regreso y The Coalition pasó la prueba. La crítica internacional ya dio su veredicto sobre Gears of War: E-Day, el nuevo exclusivo de XBOX que está disponible a partir de hoy para algunos jugadores en acceso anticipado.

La precuela, ambientada durante el catastrófico Día de la Emergencia, conquistó a la crítica y se convirtió en uno de los juegos de la franquicia mejores valorados en Metacritic. Se trata de un logro muy importante para XBOX y The Coalition, principalmente luego de todos los altibajos que sufrió la saga en años recientes.

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Gears of War: E-Day triunfa en Metacritic gracias a sus reseñas positivas

The Coalition prometió que Gears of War: E-Day recuperaría la esencia de la franquicia para ofrecer una experiencia brutal y emotiva por igual. Sus avances generaron muy buenas impresiones y los fans lo vieron como el verdadero sucesor de la trilogía original de Epic Games.

Ahora que estamos a unas cuantas horas del estreno general de Gears of War: E-Day, la crítica ya dio su veredicto. Medios y periodistas independientes de todas partes del mundo le dieron su visto bueno al nuevo título para XBOX Series X|S y PC. Muchos coinciden en que es justamente lo que la franquicia necesitaba, pues su campaña cumple en todos los apartados de forma sobresaliente.

Muchos críticos elogiaron el lado táctico de la nueva entrega y lo versátil de su gameplay, que no renuncia a la brutalidad característica que la franquicia ha tenido desde sus inicios. Otros resaltaron su historia emotiva que regresa a personajes muy queridos en un momento clave para el lore de la saga.

Gracias a las buenas críticas, Gears of War: E-Day promedió una calificación de 88 en Metacritic por parte de la prensa. Esto lo convierte en uno de los títulos más sobresalientes de la franquicia en cuanto a calificaciones.

Gears of War: E-Day superó sin problemas a entregas como Gears Tactics (80) y Gears of War: Judgment (79), considerados algunos de los títulos más flojos de la IP. La sorpresa para muchos es que tuvo una mejor calificación que Gears of War: Reloaded (79), relanzamiento que llegó hace poco.

También superó las calificación de las entregas principales más recientes de la saga, es decir, Gears of War 4 y Gears 5, que recibieron un 84. Pese a recibir muchos elogios, Gears of War: E-Day se quedó sólo algunos puntos detrás de la trilogía original de Epic Games. Abajo puedes ver la lista de juegos con sus respectivas calificaciones.

Gears of War — 94

Gears of War 2 — 93

Gears of War 3 — 91

Gears of War: E-Day — 88

Gears of War 4 — 84

Gears 5 — 84

Gears of War: Ultimate Edition — 82

Gears Tactics — 80

Gears of War: Judgment — 79

Gears of War: Reloaded — 79

Gears of War: E-Day triunfó en Metacritic

Gears of War: E-Day ya está disponible en acceso anticipado

La nueva aventura de Marcus Fenix y compañía debutará hasta el 6 de octubre, pero algunos jugadores ya pueden disfrutarlo. Esto gracias al acceso anticipado que XBOX ofrecerá a los fans que cumplan ciertas condiciones.

A partir de hoy, Gears of War: E-Day está disponible para los jugadores que adquirieron la Premium Edition y también para los suscriptores de XBOX Game Pass que tengan el Premium Upgrade. Para celebrar la llegada del juego, XBOX liberó su trailer de lanzamiento, que está musicalizado con For Whom the Bell Tolls de Metallica.

La compañía recordó que su nuevo título sólo estará disponible en XBOX Series X|S y PC (Windows y Steam), pues la versión para PS5 fue cancelada y, por ahora, no hay planes para hacer un port.

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