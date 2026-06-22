Igual que Link, The Legend of Zelda: Ocarina of Time sobrevivió a la prueba del tiempo y se convirtió en un clásico atemporal. La obra maestra de Nintendo ahora tendrá un remake para Switch 2, y nuestro entusiasmo está por las nubes. Hay que reconocer que nuestras expectativas son tan grandes como nuestros temores, pues reinventar uno de los mejores juegos de la historia es un reto complicado que pocos se atreverían a afrontar.

Nintendo tiene un doble desafío por delante: mejorar lo que muchos consideran un juego perfecto y preservar aquello que convirtió a Ocarina of Time en una de las joyas de su corona. Más allá del 40.° aniversario de la saga y el legado de este título, la compañía japonesa tiene varios motivos para apostar por el remake, a pesar del enorme riesgo que representa.

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El regreso de un clásico atemporal

Quien ha tenido un control en sus manos, por lo menos ha escuchado hablar sobre la importancia de Ocarina of Time para los videojuegos. La aventura de Link fue uno de los pilares que consolidó el paso al 3D y el motivo por el que muchos amamos con pasión el medio. Fue uno de los títulos más destacados de 1998, un año mítico que recordamos como uno de los mejores de la industria.

No exageramos al decir que Ocarina of Time impulsó los videojuegos un paso más allá. Sus innovaciones en cuanto a jugabilidad, narrativa, diseño de niveles y más componentes sentaron las bases para el desarrollo de muchos títulos de renombre que llegaron después. Su éxito y relevancia no son una casualidad, pues en su desarrollo trabajaron algunas de las mentes más talentosas de Nintendo, como Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi y, por supuesto, Shigeru Miyamoto.

Ocarina of Time fue una de las razones principales para tener un N64 en aquella época, cuando PlayStation era el nuevo gran rival a vencer. Décadas después de este importante lanzamiento, el Nintendo Direct más reciente evidenció la enorme relevancia que aún tiene esta aventura de Link.

La revelación del remake generó sentimientos encontrados, precisamente por el peso que tiene en la industria Ocarina of Time y, sobre todo, en nuestra historia como jugadores. Por lo mismo, su primer trailer apeló a esa nostalgia que nos hace regresar una y otra vez al título original o a su versión actualizada para Nintendo 3DS.

Un clásico atemporal que regresará renovado en un momento clave para Switch 2

Sí, las filtraciones arruinaron gran parte de la sorpresa, pero aún así, el anuncio fue impactante por todo lo que implica este regreso. Nintendo supo aprovechar esa conexión tan profunda que muchos tenemos con el título para sorprendernos y emocionarnos. La cuestión es que también estamos preocupados, porque el remake tendrá una nueva dirección de arte y Link lucirá muy diferente.

Todo indica que Nintendo hará otros cambios sustanciales en el clásico, y es precisamente esto lo que generó un intenso debate entre los fans. Todos deseamos revivir esta aventura histórica, pero hay quienes temen que la compañía cambie demasiado una obra que consideran intocable.

El desafío de rehacer una leyenda

Nadie pone en duda el enorme legado de Ocarina of Time. En realidad, la conversación actual se centra en la manera en que Nintendo logrará renovar un clásico tan importante para millones de fans y presentarlo a una nueva generación de jugadores sin fallar en el intento.

Muchos sentimos incertidumbre por la nueva dirección de arte, el aspecto realista de Link y otros detalles que sugieren cambios en la narrativa. De hecho, la falta de más información y gameplay del proyecto generó más dudas, pues por ahora sólo sabemos que será un remake hecho y derecho con “gráficos impresionantes, diseños actualizados y una jugabilidad atemporal”.

El anuncio fue un tanto desconcertante ya que todos asociamos Ocarina of Time con ese estilo caricaturesco que nos presentó Hyrule en 3D por primera vez. Incluso, relacionamos más la identidad visual del juego con el arte de su manga que con el hiperrealismo. Por otro lado, muchos jugadores consideran que Ocarina of Time es una obra tan influyente y perfecta que parece innecesario rehacerla.

Una revelación que generó emoción, pero también muchas dudas entre los fans de Nintendo

Nintendo ha intentado reinventar su título en varias ocasiones. Ha aprovechado sus relanzamientos para perfeccionarlo y experimentar con las posibilidades que ofrece. La versión de N64 tuvo varias ediciones en las que corrigió bugs y cambió el color de la sangre de Ganondorf luego de una conocida polémica. Luego vino Ocarina of Time: Master Quest para GameCube, donde se implementaron algunos ajustes que aumentaron el desafío para los jugadores. Finalmente, la mayoría coincide en que Ocarina of Time 3D es la versión definitiva, debido a que mejoró cada uno de los aspectos del original y adaptó la aventura de Link al formato portátil.

Dicho port generó muchas menos dudas y cuestionamientos que el remake actual, debido a que respetó la identidad visual, las mecánicas y la narrativa, aunque el proyecto fue muy complejo. Sabemos que Grezzo —estudio responsable de su desarrollo— sintió mucha presión por rehacer un juego tan emblemático; sabían que dar un paso en falso dañaría la reputación de la franquicia para siempre.

Incluso Satoru Iwata —expresidente de Nintendo— reconoció que hacer el port fue “toda una lucha llena de contradicciones”, ya que los desarrolladores batallaron para encontrar el equilibrio entre la nostalgia de los fans y la modernización. En este sentido, el port de Grezzo puede ser una guía muy útil para el remake, que también debe encontrar un balance entre estas 2 fuerzas.

La versión para 3DS renovó con éxito el clásico de N64 y podría ser una guía para el remake

Curiosamente, el remake hará realidad ese Zelda realista que muchos hemos esperado durante décadas y que, hasta ahora, sólo había existido en proyectos creados por fans. Lo mejor es que el nuevo título de Nintendo va más allá de cumplir una de nuestras fantasías. Los relanzamientos de Ocarina of Time y el próximo remake dejan claro que la compañía está dispuesta a experimentar con su obra maestra, incluso si eso implica arriesgar la reputación de la saga y decepcionar a sus jugadores. Después de todo, tiene varias razones de peso para traer de regreso al Héroe de Tiempo justamente este año.

¿Un remake necesario?

El remake de Ocarina of Time debutará en un momento clave para Nintendo y Switch 2. A pesar del éxito de la consola híbrida, la compañía japonesa atraviesa un momento lleno de incertidumbre, pues las crisis tecnológicas y los aumentos de precio ya impactaron negativamente en su negocio.

Sus inversionistas están molestos con las ventas actuales de Switch 2 y con los pronósticos para este año fiscal, que fueron a la baja. Por ello, Nintendo necesita una forma de consolidar las ventas de su sistema híbrido en un año vital para su ciclo de vida. Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa, está convencido de que los juegos de calidad serán la respuesta a parte de sus problemas.

Naturalmente, el remake de Ocarina of Time será una de sus apuestas más fuertes para impulsar las ventas de Switch 2, pues el exclusivo será el pretexto ideal para que muchos más jugadores den el salto generacional. Si bien el Direct y sus anuncios nos convencieron de votar con nuestra cartera, los inversionistas siguen insatisfechos y el remake tampoco resolverá de golpe toda la problemática de la Gran N.

El remake de Ocarina of Time es un proyecto angular en la estrategia de Nintendo

Muestra de ello es que las acciones de la empresa volvieron a caer tras la presentación. Entonces, ¿por qué Nintendo decidió jugar con fuego y hacer el remake de uno de los títulos más aclamados de la historia? La respuesta es simple: este año se celebra el 40.° aniversario de la franquicia y vienen en camino otros proyectos muy importantes.

El remake de Ocarina of Time es la antesala perfecta para la llegada de la IP al cine. La película live action podría explicar, hasta cierto punto, el acercamiento realista que tendrá el juego para Switch 2. Por otro lado, es el momento perfecto para presentar el título a esa nueva generación de jugadores que ansían el próximo Zelda principal, luego de haber quedado fascinados con Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

Con estos antecedentes, el remake es más que necesario para Switch 2 y la estrategia de Nintendo a largo plazo en la industria de los videojuegos y el cine. Esto nos da esperanzas de que el título supere nuestras expectativas, pues la compañía no puede darse el lujo de arruinar uno de los mejores juegos de la historia, menos cuando el futuro pinta un panorama sombrío para todo el mercado.

¿Qué esperas de la nueva versión de Ocarina of Time? ¿Crees que cumpla con las expectativas? Cuéntanos en los comentarios. En esta página encontrarás más noticias relacionadas con la franquicia.

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