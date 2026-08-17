Después de 3 días insólitos de las Grand Finals de PUBG Mobile en la Esports World Cup 2026, por fin tenemos un ganador: S2G, de Turquía, quienes se llevan un premio de $555,000.

Su desempeño fue inmejorable, pues comenzaron el último día en 4to lugar, pero su constancia, concentración y buen manejo de las partidas los ayudó a superar cualquier obstáculo. Te lo contamos todo a continuación.

La antesala de la inmortalidad

Antes que nada, los invitamos a checar nuestra cobertura tanto del Día 1 como del Día 2 para estar al corriente sobre cómo llegaron los equipos a esta instancia, pero en resumen: eArena terminó en 1er lugar con 112 puntos en total, NS RedForce en 2do con 105, Aurora Gaming en 3ero con 104 y S2G 4to con 103. El resto de los equipos estaban cerca entre ellos pero alejados de la cima, mientras que en el abismo se encontraban AlUla Club, OG e IDA.

Sin embargo, si algo aprendimos durante toda la PUBG Mobile World Cup es que todo podía pasar, y así fue. El primer Match del día (el número 13) tuvo a 4Thrives Esports en 1er lugar, mientras que NS RedForce se quedó con el 2do puesto y AlUla Club el 3ero. En la parte baja estuvieron Horaa Esports y Tianba, con 0 puntos, lo que fue una sorpresa porque estos comenzaron muy intensos las Gran Finals, pero con el tiempo se quedaron sin batería.

Con esto, hubo un cambio a notar en la tabla: NS RedForce pasaba a primer lugar, mientras eArena ahora era el 2do. Lo demás quedaba similar a como empezó el día, aunque varios equipos, como Nigma Galaxy, se acercaban cautelosamente con la esperanza de dar una sorpresa.

Lo mejor del torneo

Las siguientes partidas fueron de las mejores de las Grand Finals, pues fueron una locura total. En primer lugar, la atmósfera era inmejorable y fue, sin duda, la mejor de los 3 días. La fanaticada de equipos como Horaa Sports, S2G y OG llegó como si fueran una barra brava de fútbol, y ante cada jugada positiva hacia sus jugadores se levantaban a gritar con mucha fuerza. Había una cantidad de personas mucho más alta que en los días anteriores.

El Match 14 fue muy sorpresivo porque ninguno de los primeros lugares de la tabla general se lo llevaron. El Chicken Dinner se lo llevó Team Flash, el 2do lugar AlUla Club Esports y el 3er lugar Horaa Esports. Esto ayudó a que ninguno de los de arriba se alejara lo suficiente como para ya darlo como ganador o darnos una idea del final, y mantenía las cosas bastante calientitas.

El Match 15 fue para Tianba gracias a una actuación sublime de QZZ, quien al final de las Grand Finals se llevó el MVP a jugador con más eliminaciones, y esta partida le ayudó bastante para ganarlo. El 2do lugar se sintió como una victoria para S2G, pues los ayudó mucho a cerrar diferencias con el resto de los líderes generales, quienes tuvieron una actuación flojita, y los catapultó hasta el 2do puesto general, a sólo 4 de NS RedForce.

Un cierre de época

Para la partida 16 de las Grand Finals, Aurora Gaming levantó la mano para que lo siguiéramos considerando para campeón, pues gracias a su 1er puesto le arrebataron el 2do general a S2G, que ahora eran 3eros. Sin embargo, los que parecían quedarse sin energía eran eArena, que comenzaron el día como líderes, pero jamás lograron agarrar momentum en este día final. El Match 16 tuvo a FURIA como 2dos y S2G 3eros.

La penúltima partida de la noche llegó y AlUla, a pesar de estar lejos de los primeros lugares, quiso incomodar y hacerle la vida a cuadritos a los demás llevándose el Chicken Dinner. Aún así, S2G no quitaba el pie del acelerador y cerró como 2do, mientras eArena por fin recordó lo que estaba en juego y quedó 3ero, mientras Aurora fue el sorprendente último lugar.

El último Match fue inusual porque en el podio destacó la ausencia de quienes luchaban por salir victoriosos del torneo, y en su lugar los ganadores fueron Tianba, Team Vitality y Horaa Esports. Curiosamente, en el momento en que eliminaron a eArena, Aurora y NS RedForce, los que más celebraron fueron los aficionados de S2G, pues esto aseguró que no pudieran arrebatarles la cima.

Los turcos festejaron como debían, y sus gritos se escuchaban por todo el escenario. Mientras tanto, los jugadores de eArena se veían devastados, pues lideraron por mucho tiempo las Grand Finals y al final se quedaron fuera del top3. Así quedó la tabla general y la distribución del premio de $3 millones de dólares:

S2G Esports - $555,000 Nongshim RedForce - $293,000 Aurora Gaming - $210,000 EArena - $161,000 Tianba - $141,000 4Thrives Esports - $161,000 Team Flash - $137,500 Horaa Esports - $127,500 Nigma Galaxy - $115,000 FURIA - $95,000 ULF Esports - $92,000 Team Vitality - $116,000 GodLike Esports - $100,000 AlUla Club Esports - $76,000 Orangutan - $95,000 IDA Esports - $90,000

Para más noticias sobre la Esports World Cup y el PMWC sigue en LEVELUP, pues pronto tendremos más contenido, así como una entrevista con los ganadores S2G.