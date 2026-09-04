Los rumores eran ciertos: el próximo Nintendo Direct está a la vuelta de la esquina, pero no es la única sorpresa que la compañía japonesa está preparando. Esta mañana, Nintendo confirmó que en realidad está preparando 2 eventos para consentir a sus fans con muchos anuncios y sorpresas.

Una de las transmisiones será un Nintendo Direct en toda regla, por lo que incluirá anuncios propios y de terceros. El otro evento será muy especial para los fanáticos de The Legend of Zelda, pues estará dedicado a las celebraciones del 40.° aniversario de la franquicia.

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Habrá un Nintendo Direct y una transmisión especial de The Legend of Zelda la próxima semana

Los recientes reportes sobre el próximo Nintendo Direct tenían razón, sólo que la compañía sorprendió a todos al anunciar 2 transmisiones para la próxima semana. En primer lugar, realizará el The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, un evento totalmente dedicado a los nuevos proyectos de la saga que vienen en camino.

La transmisión enfocada en The Legend of Zelda se llevará a cabo el próximo martes, 8 de septiembre. Los anuncios iniciará en punto de las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México, así que los fanáticos de la saga tendrán que madrugar.

De acuerdo con Nintendo, el Direct de The Legend of Zelda tendrá una duración aproximada de 30 minutos, así que seguramente la compañía se enfocará en importantes proyectos que vienen en camino, pero de eso hablaremos más adelante.

El Nintendo Direct general ocurrirá un día después, así que los usuarios de Switch 2 y Switch también tienen una cita el miércoles 9 de septiembre. Esta transmisión con anuncios first y third-party iniciará a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México, y tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

Luego de esta transmisión, Nintendo también hará un nuevo Treehouse: Live, en el que mostrará gameplay de algunos de los títulos anunciados durante el Direct. Todo el contenido se podrá disfrutar en el canal oficial de Nintendo en YouTube. Por supuesto, aquí te tendremos la cobertura con todos los anuncios.

Los Nintendo Direct serán la próxima semana y prometen anuncios interesantes para los jugadores de Switch 2

¿Qué ofrecerán los Nintendo Direct de septiembre?

Es complicado saber qué anuncios ofrecerá el Nintendo Direct general, pues por ahora no hemos tenido reportes ni filtraciones sobre los estudios que participarán en él. Lo más probable es que Nintendo aproveche la transmisión para darnos otro vistazo a sus próximos lanzamientos para Switch 2, como Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Por otro lado, es mucho más sencillo intuir qué anuncios habrá en el Nintendo Direct de The Legend of Zelda. Seguramente, la compañía por fin mostrará gameplay del remake de Ocarina of Time y confirmará una fecha de lanzamiento.

Además, es casi un hecho que habrá más noticias sobre la película live-action de la franquicia, protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason. Probablemente se muestre el primer avance oficial y se revelen a otros actores que serán parte de este universo cinematográfico.

Por último, hay que recordar que hace algunas semanas se filtró un Nintendo Switch 2 y un Pro Controller edición especial de The Legend of Zelda. Los productos llevan el logo del 40.° aniversario de la saga, así que probablemente se anuncien oficialmente durante el Direct.

El direct de Zelda tendrá anuncios de juegos, avances de la película e, incluso, revelaciones de hardware

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