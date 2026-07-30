Este nuevo simulador parece una broma, pero podría convertirse en tu próxima obsesión para PS5, Xbox Series y PCPor Dan Villalobos el
La entrega te convertirá en conductor de una app de transporte que nunca tendrá un viaje aburrido gracias a sus extraños pasajeros
Los simuladores siguen encontrando formas de sorprender a los jugadores. Después de controlar granjas, talleres mecánicos, supermercados e incluso limpiadores a presión, ahora es momento de ponerse al volante para vivir el día a día de un conductor de una aplicación de transporte.
Saber Interactive y UNIGINE anunciaron Rideshare “Stimulator”, un nuevo simulador que llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC, mediante Steam. Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, su propuesta busca combinar conducción, administración y situaciones curiosas con pasajeros de todo tipo.
Cada viaje será diferente gracias a pasajeros con historias únicas
En Rideshare “Stimulator”, los jugadores administrarán su propio negocio de transporte privado. El objetivo será recoger pasajeros, llevarlos a su destino en el menor tiempo posible y mantener una buena reputación para conseguir mejores calificaciones y propinas.
No obstante, el trayecto será mucho más que conducir de un punto a otro. Cada cliente contará con una personalidad e historia distinta y algunos compartirán anécdotas curiosas, mientras que otros protagonizarán situaciones absurdas.
De acuerdo con Saber Interactive, la forma en que conduzcas influirá directamente en la reacción de los pasajeros. Respetar las normas de tránsito, evitar accidentes y mantener el vehículo en buenas condiciones ayudará a obtener mejores reseñas.
Aquí puedes ver el avance del juego:
El tráfico, los peatones y el mantenimiento del auto serán parte del reto
El juego apostará por una ciudad dinámica inspirada en localidades de Europa y Estados Unidos. Los jugadores tendrán que respetar semáforos, ceder el paso a peatones y adaptarse al tráfico para completar los recorridos de buena forma.
Será necesario cuidar el auto entre cada servicio. Esto quiere decir que deberás limpiar el vehículo, reparar desperfectos y asegurarte de que todo funcione correctamente.
Además, los desarrolladores prometieron controles accesibles para que cualquier jugador pueda disfrutar la experiencia sin importar su nivel de habilidad en este tipo de entregas.
Cabe mencionar que, aunque el concepto pueda parecer una broma por su peculiar nombre, Rideshare “Stimulator” busca ofrecer una experiencia de simulación con un enfoque relajado, donde las historias de los pasajeros y la gestión del negocio serán tan importantes como manejar correctamente por la ciudad.
¿Qué opinas de esta propuesta? ¿Le darías una oportunidad a un simulador donde tu trabajo sea conducir para una app de transporte? Cuéntanos en los comentarios.
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