Los jugadores de Nintendo Switch 2 siguen esperando noticias sobre la posible llegada de Clair Obscur: Expedition 33, uno de los RPG más aclamados de los últimos meses. Aunque el estudio responsable está interesado en hacerlo realidad, sus desarrolladores dejaron claro que adaptar el juego a la consola representa un reto técnico importante.

En una entrevista reciente con Automaton Media, miembros de Sandfall Interactive explicaron que, por ahora, es demasiado pronto para anunciar una versión para Nintendo Switch 2. No obstante, reconocieron que ya analizan las posibilidades y que las futuras actualizaciones de Unreal Engine 5 podrían facilitar el proceso.

Sandfall Interactive quiere llevar Clair Obscur: Expedition 33 a Nintendo Switch 2

Durante dicha entrevista, el director creativo Guillaume Broche aseguró que el estudio tiene interés en encontrar una forma de lanzar Clair Obscur: Expedition 33 en Nintendo Switch 2:

“Estamos interesados en buscar una manera de hacerlo, pero es demasiado pronto para anunciar algo en este momento“, comentó el creativo.

Por su parte, el cofundador de Sandfall Interactive, Tom Guillermin, explicó que el mayor obstáculo es el apartado técnico. Según el desarrollador, el equipo diseñó el RPG para aprovechar el hardware de PlayStation 5, Xbox Series X y PC, por lo que adaptar esa experiencia a la consola híbrida requeriría un esfuerzo considerable:

“Es un gran desafío técnico porque intentamos hacer un juego visualmente muy bello, pero, por supuesto, Switch 2 no es tan potente como PlayStation 5 o Xbox Series X. Es un aspecto muy importante para nosotros, especialmente considerando el tamaño de nuestro estudio“, afirmó.

Unreal Engine 5 también representa un obstáculo

Otro de los temas abordados fue el uso de Unreal Engine 5. Broche explicó que varias funciones del motor gráfico todavía no son compatibles con Nintendo Switch 2, lo que añade otra capa de complejidad al desarrollo:

“Sí, muchas funciones simplemente no funcionan en Switch 2“, señaló.

Aun así, el artista principal y responsable del concepto visual, Alan Reynaud, destacó que Epic Games ya trabaja en tecnologías que podrían beneficiar a la consola de Nintendo:

“Ahora están incorporando funciones como Lumen Lite, que es más fácil de ejecutar que el sistema Lumen estándar. Sin embargo, estas tecnologías tardan tiempo en implementarse, así que tendremos que evaluar las futuras actualizaciones de Unreal Engine para decidir qué hacer“, explicó.

Cabe mencionar que Unreal Engine 5.8 comenzó a distribuirse hace aproximadamente un mes e introdujo Lumen Lite, tecnología que podría ofrecer mejoras importantes para el desarrollo de juegos en Switch 2.

Por ahora, los seguidores de Clair Obscur: Expedition 33 deberán esperar, aunque el estudio dejó claro que existe interés en llevar el RPG a la consola de Nintendo.

¿Te gustaría jugar Clair Obscur: Expedition 33 en Nintendo Switch 2? ¿Crees que el hardware de la consola podrá mover el RPG con una buena calidad? Cuéntanos en los comentarios.

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