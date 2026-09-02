La espera por el regreso de Banjo-Kazooie continúa, pero una nueva declaración de Grant Kirkhope volvió a despertar las esperanzas de los fans. El reconocido compositor de la franquicia habló sobre los intentos de distintos estudios para recuperar esta querida serie.

Kirkhope reveló que conoce al menos 3 compañías que presentaron propuestas directamente a Microsoft o Rare para desarrollar una nueva entrega. El músico evitó revelar sus nombres, aunque aseguró que, hasta donde sabe, ninguna consiguió la aprobación.

Fueron 3 estudios los que buscaron revivir a Banjo-Kazooie

Durante una entrevista reciente, Kirkhope explicó que sabe que estas propuestas y proyectos llegaron a manos de Microsoft y Rare:

“Conozco como 3 compañías que realmente presentaron propuestas a Microsoft o Rare para hacer otro juego de Banjo-Kazooie, y creo que ninguna tuvo éxito”.

La declaración resulta especialmente interesante porque demuestra que el interés por recuperar la franquicia también existe entre desarrolladores externos. No obstante, Microsoft rechazó estas ideas por razones que permanecen desconocidas.

Kirkhope tampoco ofreció pistas sobre la identidad de los estudios involucrados, así que sus comentarios dejan abierta la posibilidad de que alguna propuesta pueda retomarse en el futuro.

Los fans siguen pidiendo un nuevo juego

La situación contrasta con el enorme interés que Banjo-Kazooie genera entre los jugadores. De hecho, en encuestas oficiales de XBOX se ha registrado que muchos usuarios quieren un nuevo título de la franquicia.

Esto convierte a Banjo-Kazooie en una de las propiedades de Rare con más demanda para regresar. Recordemos que la serie tuvo un papel importante durante la época del Nintendo 64, y que posteriormente pasó a formar parte del catálogo de XBOX —tras la adquisición de Rare por parte de Microsoft—.

Desde entonces, Banjo y Kazooie han aparecido en otros juegos, pero lo que los seguidores esperan es una aventura completamente protagonizada por ambos personajes.

Por ahora, Microsoft y Rare no han confirmado el desarrollo de una nueva entrega. Tampoco existe información oficial que permita asegurar que alguno de los proyectos mencionados por Kirkhope siga activo.

¿Te gustaría que uno de estos estudios recibiera la oportunidad de desarrollar el regreso de Banjo-Kazooie? ¿Qué cambios esperarías de una nueva entrega? Cuéntanos en los comentarios.

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