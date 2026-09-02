Pikmin 3 Deluxe recibe una actualización gratuita en Nintendo Switch 2 y mejora sus gráficosPor Dan Villalobos el
El juego de Nintendo luce más nítido en la nueva híbrida y suma GameShare para uno de sus modos más populares
La estrategia y las adorables criaturas de Pikmin 3 Deluxe tienen una pequeña sorpresa para los jugadores de Nintendo Switch 2. El título recibió una actualización gratuita que mejora su presentación visual.
El parche lleva al juego a la versión 1.2.0 e incorpora una función que puede resultar especialmente atractiva para quienes disfrutan sus partidas con amigos. No obstante, todavía existen algunas dudas sobre el alcance real de sus mejoras gráficas.
GameShare llega a Bingo Battle
La principal novedad de la actualización es que ya está disponible GameShare para el modo Bingo Battle. Esta función permite compartir algunas experiencias multijugador con otros usuarios mediante Nintendo Switch 2, lo que amplía las posibilidades para disfrutar y aprovechar este modo competitivo.
En Bingo Battle, los jugadores deben recolectar objetos para completar su cartón de bingo antes que sus rivales. La modalidad es una de las alternativas más entretenidas de Pikmin 3 Deluxe, especialmente cuando varias personas buscan una experiencia más relajada que la campaña principal.
Nintendo también confirmó una mejora en la resolución para Switch 2. La compañía describe los cambios de manera general y asegura que los gráficos se “optimizaron” para la pantalla de la consola y los televisores de alta resolución.
¿Es el esperado parche 4K?
Aquí hay que añadir que Nintendo todavía no ha especificado la resolución que alcanzará Pikmin 3 Deluxe después de la actualización.
Por ahora, tampoco existen análisis técnicos que permitan confirmar si el juego alcanza 4K en televisores compatibles. Si nos basamos en la descripción oficial, simplemente se apunta a una imagen más nítida, así que conviene tomar con calma las expectativas.
Una posibilidad es que el título ahora aproveche una resolución de 1080p en modo portátil, sin depender de Handheld Boost, pero todavía falta comprobarlo.
Por último, cabe mencionar que el parche no introduce cambios para quienes juegan en el Nintendo Switch original.
¿Te gustaría que Pikmin 3 Deluxe recibiera una actualización con resolución 4K? ¿Cuáles otros juegos de Nintendo Switch deberían recibir mejoras similares? Cuéntanos en los comentarios.
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