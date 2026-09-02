Sonic Racing: CrossWorlds todavía tiene mucha gasolina en el tanque, y recientemente SEGA confirmó los nuevos planes para el juego de carreras, que incluyen la llegada de Amigo, el carismático protagonista de Samba de Amigo.

El personaje se agregará al título este mes como parte de las actualizaciones gratuitas que SEGA preparó para mantener activo el juego. Además, la compañía reveló que habrá una celebración especial por el primer aniversario.

Amigo llegará con su propio vehículo

La llegada de Amigo forma parte de una estrategia de lanzamiento de contenido que ha llevado a varios personajes de SEGA hasta Sonic Racing: CrossWorlds. Axel, de Crazy Taxi, también se anunció para esta etapa de actualizaciones.

Amigo llegará acompañado por un vehículo inspirado en su franquicia. Su incorporación combina el estilo festivo de Samba de Amigo con las carreras llenas de caos características de Sonic Racing: CrossWorlds.

De acuerdo con el calendario compartido por SEGA, Amigo estará disponible el 8 de septiembre. Posteriormente, el 10 de septiembre comenzará el Festival de Samba de Amigo, que añadirá más actividad para los jugadores.

Aquí puedes ver el calendario:

SEGA prepara una sorpresa para el aniversario

El momento más misterioso del calendario llegará el 25 de septiembre, fecha en la que Sonic Racing: CrossWorlds cumplirá su primer aniversario. Re cordemos que el juego debutó originalmente el 25 de septiembre de 2025.

SEGA confirmó que habrá una sorpresa para conmemorar la fecha, aunque todavía mantiene los detalles en secreto y simplemente pidió a los jugadores mantenerse atentos.

Por ahora, las teorías seguramente comenzarán a circular entre los fans. Después de recibir invitados de franquicias como Crazy Taxi y Samba de Amigo, cualquier posibilidad parece estar sobre la mesa.

¿Qué sorpresa te gustaría que SEGA preparara para el primer aniversario de Sonic Racing: CrossWorlds? ¿Qué otro personaje de la compañía te gustaría ver en el juego?Cuéntanos en los comentarios.

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