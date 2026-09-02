Los fans de Harry Potter podrían tener una nueva oportunidad para regresar a Hogwarts desde Nintendo Switch 2. Un reciente movimiento en una tienda especializada llamó la atención al revelar un supuesto lanzamiento que permanece fuera de los anuncios oficiales.

Se trata de LEGO Harry Potter Collection, recopilación que reúne las aventuras basadas en los libros y las películas de la franquicia. La colección apareció en una tienda canadiense con una fecha de estreno bastante cercana.

La colección de LEGO Harry Potter podría salir en octubre

Fue Video Game Plus, conocida como VGP, quien publicó un listado para una versión de Nintendo Switch 2 de LEGO Harry Potter Collection. De acuerdo con la página, el juego llegará el 16 de octubre.

El detalle que más llama la atención es el formato. La publicación señala que esta edición se distribuirá mediante una Game-Key Card, y la tarjeta requeriría descargar los datos del juego para poder disfrutarlo.

Cabe mencionar que la información resulta interesante porque Warner Bros. Games todavía no anuncia de manera oficial la salida de LEGO Harry Potter Collection para Nintendo Switch 2. Por ahora, el listado de VGP representa simplemente una de las primeras pistas sobre esta posible versión.

Recordemos que los listados de tiendas pueden aparecer antes de los anuncios oficiales e incluir información provisional. Por ello, la fecha y el formato deben tomarse con cautela hasta que Warner Bros. Games diga algo al respecto.

Un posible regreso a Hogwarts con gráficos mejorados

LEGO Harry Potter Collection debutó originalmente en 2016 e incluye LEGO Harry Potter: Years 1-4 y LEGO Harry Potter: Years 5-7. Los 2 títulos adaptan los acontecimientos principales de la saga cinematográfica con el característico humor de los juegos de LEGO.

Una versión para Nintendo Switch 2 permitiría llevar esta aventura a una consola de Nintendo con hardware más reciente y, así, convertirse en una opción atractiva para quienes descubrieron la franquicia en la generación anterior.

Por ahora, habrá que esperar para saber si Warner Bros. Games confirma el proyecto y si el 16 de octubre realmente será la fecha elegida para su lanzamiento.

¿Te gustaría jugar LEGO Harry Potter Collection en Nintendo Switch 2? ¿Crees que llegará como Game-Key Card? Cuéntanos en los comentarios.

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