Lo que debes saber:

Nobunaga’s Ambition: Hishou, el próximo juego de KOEI TECMO, ya no estará disponible para Nintendo Switch, como se había anunciado inicialmente

El título llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam

Esta nueva entrega buscará combinar elementos clásicos de la franquicia con novedades para atraer a un público más amplio.

Su lanzamiento está previsto para este invierno en Japón, pero KOEI TECMO todavía no confirma una fecha ni planes de estreno para Occidente

Los videojuegos de estrategia histórica tienen una larga tradición en Japón, donde algunas franquicias han conseguido mantenerse vigentes durante décadas gracias a sus propuestas de gestión, conquista y toma de decisiones. Una de las series más representativas de este género es Nobunaga’s Ambition, que prepara una nueva entrega con cambios importantes para sus seguidores.

Su próximo lanzamiento busca recuperar elementos clásicos de la saga, pero también incorporar novedades que permitan acercar su propuesta a quienes todavía no conocen este tipo de experiencias. Además, tendrá una campaña narrativa centrada en una de las figuras más importantes de la historia japonesa.

No obstante, hay una noticia que podría decepcionar a quienes esperaban disfrutarlo en una consola de Nintendo.

Nobunaga’s Ambition: Hishou cancela su versión para Nintendo Switch

Koei Tecmo y el equipo de desarrollo Kou Shibusawa confirmaron que Nobunaga’s Ambition: Hishou ya no tendrá una versión para Nintendo Switch, pese a que originalmente estaba contemplada entre las plataformas del proyecto.

Con este cambio, el juego únicamente llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam. Su lanzamiento está previsto para este invierno en Japón y aún falta saber si llegará a Occidente.

Por ahora, las compañías no explicaron los motivos detrás de esta decisión ni aclararon si existieron dificultades técnicas o comerciales que provocaron la cancelación.

¿Qué ofrecerá esta nueva entrega de la saga?

Más allá de este cambio de planes, Nobunaga’s Ambition: Hishou pretende recuperar una característica que los seguidores de la franquicia llevan bastante tiempo esperando: el desarrollo de ciudades y territorios como parte de la administración de los dominios.

De acuerdo con la descripción oficial de Koei Tecmo, esta entrega marcará el regreso completo del apartado de construcción y desarrollo urbano después de casi 20 años. Los jugadores podrán diseñar libremente sus propias ciudades castillo con gráficos mejorados.

Otra de sus novedades será la incorporación de un modo historia por primera vez en la franquicia. Esta modalidad estará enfocada en la vida de Oda Nobunaga, uno de los personajes históricos más importantes del periodo Sengoku de Japón.

El juego también pondrá especial atención en las motivaciones de los guerreros que participaron en los conflictos de aquella época. La ambición, el territorio, la posición social y la humanidad serán algunos de los temas que influirán en sus enfrentamientos y relaciones.

Así, aunque los usuarios de Switch tendrán que despedirse de esta versión, los usuarios de Nintendo con un Nintendo Switch 2 todavía podrán disfrutar la nueva entrega cuando llegue este invierno.

¿Crees que fue una buena decisión cancelar la edición para la primera consola híbrida? ¿Te gustaría que esta propuesta de estrategia histórica llegue a Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

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