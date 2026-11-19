Lo que debes saber:

Spyro regresará con una nueva aventura titulada Spyro: A Realm Beyond, marcando el regreso de la franquicia después de casi 20 años

Activision y Toys for Bob tienen previsto revelar más detalles del juego durante The Game Awards 2026

Spyro: A Realm Beyond llegará en primavera de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC

Los fans de Spyro tienen motivos para estar emocionados, pues el personaje está cada vez más cerca de protagonizar una nueva aventura. Después de varios años sin una entrega completamente inédita, la franquicia se prepara para recuperar protagonismo con una propuesta que busca llevar al icónico dragón a nuevos escenarios.

Aunque todavía quedan muchos detalles por conocer sobre este proyecto, sus responsables ya comenzaron a compartir algunos adelantos. De hecho, recientemente apareció un vistazo a una de las zonas que podremos explorar, con paisajes coloridos que conservan parte de la identidad visual que caracteriza a la serie.

La buena noticia es que no tendremos que esperar demasiado para descubrir qué más prepara el estudio, al menos según nuevos reportes.

Spyro tendrá novedades en The Game Awards 2026

Activision y Toys for Bob confirmaron que compartirán más información de Spyro: A Realm Beyond durante The Game Awards 2026, ceremonia que se celebrará el próximo 10 de diciembre. La noticia llegó mediante un mensaje de Activision, que adelantó que el dragón está listo para regresar a los reflectores.

“Los Game Awards 2026 están a la vuelta de la esquina y Spyro se está preparando”, comentó la compañía. Además, aprovechó para presentar algunas imágenes de Painted Plains, una de las zonas del juego.

Aquí la puedes ver:

Primer vistazo a Painted Plains, una de las regiones del juego

Las imágenes compartidas muestran parte de Painted Plains, una región que ya había aparecido en la revista conmemorativa del 25 aniversario de Xbox. Ahora, Activision recuperó ese material para anticipar lo que veremos en diciembre.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de esta zona, las capturas permiten apreciar algunos de los escenarios que formarán parte de la aventura.

La compañía acompañó el adelanto con una frase bastante familiar para quienes conocen la franquicia: “¡Que las ovejas se anden con cuidado!”. Se trata de una referencia a uno de los elementos característicos de los primeros juegos, donde estas criaturas suelen convertirse en víctimas de las travesuras del dragón.

Por ahora, no se ha especificado qué tipo de presentación tendrá el título durante The Game Awards. Tampoco se confirmó si veremos una demostración de gameplay o un trailer general. No obstante, la promesa de mostrar más contenido ya es una buena noticia para quienes llevan años esperando una aventura completamente nueva del personaje.

¿Cuándo llegará Spyro: A Realm Beyond?

Spyro: A Realm Beyond tiene previsto su lanzamiento para la primavera de 2027. El videojuego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, mediante Steam y Microsoft Store.

Por ahora, Activision no ha compartido un día o mes específico para su estreno.

¿Esperas con emoción el regreso de Spyro con una aventura completamente nueva? ¿Qué te gustaría ver durante The Game Awards 2026? Cuéntanos en los comentarios.

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