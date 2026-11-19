Lo que debes saber:

El conocido insider NatetheHate sugirió que The Game Awards podría ser el escenario elegido para presentar el primer trailer de la película de The Legend of Zelda

La película está dirigida por Wes Ball y cuenta con Shigeru Miyamoto y Avi Arad como productores

Bo Bragason interpretará a la Princesa Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth dará vida a Link

Uno de los proyectos más importantes de Nintendo para el próximo año sigue generando expectativas. Aunque la compañía ya compartió algunos vistazos oficiales de su nueva producción cinematográfica basada en The Legend of Zelda, todavía hay mucha curiosidad por conocer cómo lucirá su mundo de fantasía en movimiento y qué dirección tendrá esta adaptación.

Ahora, una nueva declaración de un conocido insider volvió a poner sobre la mesa una posibilidad que seguramente emocionará a los seguidores de la franquicia: The Game Awards podría ser el escenario elegido para presentar el primer avance de la película.

¿Cuándo veremos el primer trailer de la película de The Legend of Zelda?

La posibilidad surgió después de que un usuario le preguntara a NatetheHate cuándo esperaba que se mostrara el trailer de la película. El insider respondió que Sony Pictures probablemente tiene preparada una estrategia de marketing interesante para anunciar el avance y mencionó que The Game Awards podría ser una opción.

Esto fue lo que comentó:

“Sony debe tener algún tipo de plan de marketing inteligente para el lanzamiento del trailer. ¿Quizá The Game Awards? Es difícil saber qué está pasando con esto. Habría esperado que el trailer aprovechara el entusiasmo por Zelda en septiembre o alrededor del lanzamiento de Ocarina of Time”.

Es importante señalar que se trata de una posibilidad planteada por NatetheHate y no de una confirmación. Hasta ahora, ni Nintendo ni Sony Pictures han anunciado cuándo comenzará la campaña promocional de la producción o en qué evento veremos su primer avance.

¿Qué sabemos de la película de Zelda?

La cinta se titulará The Legend of Zelda y será una producción live-action dirigida por Wes Ball, cineasta conocido por su trabajo en Maze Runner y El planeta de los simios: Nuevo reino. La producción está a cargo de Shigeru Miyamoto y Avi Arad, mientras que Nintendo y Arad Productions participan directamente en el proyecto.

El elenco principal estará conformado por Bo Bragason, quien interpretará a la princesa Zelda, y Benjamin Evan Ainsworth, encargado de dar vida a Link. Por ahora, Nintendo no ha revelado una sinopsis detallada ni ha confirmado qué videojuegos servirán como principal inspiración para la historia.

Otro detalle importante es que Nintendo participa en el financiamiento de la cinta con más de 50% de la inversión, mientras que Sony Pictures Entertainment se encarga de su distribución mundial en cines.

La película tiene programado su estreno mundial para el 30 de abril de 2027, por lo que todavía queda tiempo para conocer más detalles de esta adaptación.

¿Te gustaría que el primer trailer de The Legend of Zelda debutara en The Game Awards? ¿Qué esperas ver en este proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

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