Lo que debes saber:

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ahora es compatible con GameShare en Nintendo Switch 2, por lo que permite disfrutar multijugador en línea sin que cada participante necesite comprar una copia del juego

La nueva versión también incluye mejoras de estabilidad, rendimiento y calidad de vida para ofrecer una experiencia más fluida en Nintendo Switch 2

El juego cuenta una historia protagonizada por Bruce Wayne e incluye 7 personajes jugables, más de 100 atuendos, más de 20 vehículos y numerosos objetos para personalizar la Baticueva

Los juegos de LEGO siempre han destacado por ofrecer aventuras que se disfrutan todavía más en compañía. Ya sea explorando escenarios, resolviendo acertijos o enfrentando a los villanos más peligrosos, compartir la experiencia con alguien puede hacer que todo sea más divertido.

Por suerte, una reciente actualización trae buenas noticias para quienes disfrutan estas propuestas en Nintendo Switch 2. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight recibió una actualización que incorpora compatibilidad con GameShare, una característica de la consola híbrida que permite compartir un juego con otras personas para disfrutarlo juntos.

Lo más interesante es que esta función permite acceder al multijugador en línea, por lo que no será necesario que cada participante tenga una copia del título.

¿Cómo funciona GameShare en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight?

Hasta antes de este parche, el juego ya contaba con multijugador local, pero no era posible aprovechar GameShare para compartir la experiencia mediante el modo en línea. Con la nueva actualización, esta limitación quedó atrás y los usuarios podrán invitar a sus amigos para que se unan a la aventura sin tener que comprar el título por separado.

Es una incorporación importante para quienes quieren disfrutar la propuesta cooperativa de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight con otras personas que no tienen el título.

Además de esta novedad, el parche incluye diferentes ajustes para mejorar la estabilidad, el rendimiento y la calidad de vida en Nintendo Switch 2.

El juego todavía tiene una característica pendiente en Switch 2

La actualización también incluye una opción de accesibilidad en otras plataformas: la narración de menús. Esta herramienta permite que el texto que aparece en pantalla sea leído en voz alta, algo que puede facilitar la navegación para determinados usuarios.

No obstante, dicha función todavía no está disponible en la versión de Nintendo Switch 2. Por ahora, tampoco hay información sobre la posibilidad de que llegue mediante una nueva actualización.

Vale la pena recordar que la aventura ofrece una historia protagonizada por Bruce Wayne, 7 personajes jugables, más de 100 atuendos, más de 20 vehículos y cientos de objetos para personalizar la Baticueva.

¿A quién invitarías para recorrer Gotham City sin que tenga que comprar el juego? ¿Crees que más títulos deberían aprovechar GameShare de esta manera? Cuéntanos en los comentarios.

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