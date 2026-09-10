Bloober Team quiere llevar el terror a un terreno bastante particular con su nuevo proyecto. El estudio polaco presentó Onyx: The Dark Grip, una aventura oscura creada exclusivamente para Nintendo Switch 2.

El título debutará en 2027 y busca aprovechar el hardware de la consola de una manera poco convencional. De hecho, sus mecánicas fueron diseñadas alrededor del modo portátil.

Una lucha entre un hombre y una entidad misteriosa

Onyx: The Dark Grip llevará a los jugadores a un pueblo aislado atrapado en un invierno interminable. En este lugar, la supervivencia será complicada por el frío, la escasez de recursos y las amenazas que permanecen ocultas bajo la nieve.

La propuesta gira alrededor de 2 personajes que forman parte de una misma lucha. Uno es The Vessel, un hombre común que intenta sobrevivir en este mundo congelado.

El otro es The God, una misteriosa entidad con poderes divinos que posee al protagonista. La presencia de los 2 personajes hará que el jugador cambie entre ambas perspectivas para superar diferentes situaciones.

Como The Vessel, será necesario explorar, combatir, administrar recursos y resistir las condiciones extremas. Cuando las capacidades humanas sean insuficientes, The God podrá intervenir directamente para manipular la realidad y proteger a su huésped.

La clave estará en decidir cuándo actuar como el hombre y cuándo utilizar el poder de la entidad.

Nintendo Switch 2 será parte de la experiencia

Uno de los aspectos más llamativos de Onyx: The Dark Grip será su integración con las funciones de Nintendo Switch 2.

El estudio asegura que la consola será mucho más que una pantalla y un control. Por ejemplo, los jugadores podrán tocar la pantalla para manipular objetos dentro del mundo del juego.

También será posible inclinar la consola para utilizar los poderes de The God y aplastar enemigos. Además, habrá momentos donde será necesario soplar hacia el micrófono para darle calor al protagonista antes de que el frío termine con él.

Estas funciones serán importantes para la supervivencia y formarán parte de la relación entre The Vessel, The God y el jugador.

Además, Bloober Team promete más interacciones inesperadas con el hardware cuando el juego completo esté disponible. La intención es que sostener el Nintendo Switch 2 se sienta literalmente como hacer lo propio con el destino del protagonista entre las manos.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Una aventura oscura con música de lujo

La experiencia combinará exploración atmosférica, combate, supervivencia y una narrativa oscura. Todo estará acompañado por una banda sonora original compuesta por el reconocido músico polaco Jan Borysewicz.

Incluso, la música será interpretada por la Orquesta Filarmónica de Praga, un detalle que pretende reforzar la atmósfera inquietante de esta aventura.

Piotr Babieno, director ejecutivo de Bloober Team, explicó que el proyecto nació de una pregunta bastante curiosa: “¿qué pasaría si el jugador no estuviera simplemente sosteniendo una consola, sino el mundo de otra persona?“.

Y vaya que la idea suena interesante. Ahora queda esperar para descubrir qué otras funciones de Nintendo Switch 2 utilizará Onyx: The Dark Grip cuando llegue en algún momento de 2027.

¿Te llama la atención esta aventura exclusiva para Nintendo Switch 2? ¿Qué te parecen sus funciones de pantalla táctil, inclinación y micrófono? Cuéntanos en los comentarios.

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