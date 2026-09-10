Muy atrás quedaron los días en los que PlayStation tenía acuerdos de exclusividad con Call of Duty. Naturalmente, ahora la franquicia favorece al ecosistema de XBOX, y basta con echar un vistazo al nuevo inventivo de compra que ofrece el siguiente título de la saga en estas consolas para dar cuenta del apoyo de Activision a la compañía a la que pertenece.

Call of Duty: Modern Warfare 4 debutará en menos de 2 meses y conforme nos acercamos al lanzamiento más sabemos sobre el juego. Ya hemos podido ver varios minutos de gameplay, pero aún hay sorpresas en torno al título, como el contenido que sólo podrán disfrutar los usuarios de XBOX.

Call of Duty: Modern Warfare 4 ofrecerá contenido especial a usuarios de XBOX

En la mitad de semana, Activision detalló lo que para muchos será el principal incentivo de preventa de Call of Duty: Modern Warfare 4: un proyecto de arma para el fusil de asalto M4, llamado Circuito interno.

De acuerdo con las especificaciones, esta variante de M4 tendrá cañón Shortline de 29.21 cm, boca de cañón FTAC Dominion, empuñadura FSS Fireline, mira de punto SZ Prima-4 y culata ZLR ASP50.

“El proyecto Circuito interno para el fusil de asalto M4 viene equipado con 5 accesorios que se centran en mejorar la precisión, el manejo y la movilidad del arma”, se lee en la descripción del arma. “Comparado con la M4 base, esta selección de accesorios ofrece un mejor rendimiento a mediano y corto alcance, aunque pierde algo de efectividad a distancias más largas”.

El proyecto de arma M4 lucirá detalles alusivos a XBOX, pero no todos podrán verlos (imagen: Activision)

¿Cómo conseguir el proyecto de arma exclusivo de XBOX en Call of Duty: Modern Warfare 4?

No obstante, lo más llamativo del anuncio es que este contenido tendrá una versión exclusiva para jugadores de consolas XBOX. Decimos esto porque el Proyecto M4 Circuito interno rendirá homenaje a la marca.

Entre las características están los detalles alusivos a la marca, pero sin duda alguna lo que más llama la atención es el color verde traslúcido, asemejando el estilo en el que Microsoft lanzó la consola original a inicios del milenio y que replicará con un modelo de XBOX Series X en unas cuantas semanas con motivo del 25.º aniversario.

“Su acabado verde transparente expone los sistemas internos del arma, convirtiendo la tecnología debajo de la superficie en parte de la identidad visual”, se lee en la descripción del aspecto especial.

Esta recompensa, como comentamos, estará disponible sólo para aquellos que preordenen una copia del juego y podrá reclamarse hasta el 23 de octubre de 2027, pero será posible hacerlo únicamente a través de una consola XBOX Series X o XBOX Series S, ni siquiera en la versión de Windows del juego en PC, por lo que se trata de una exclusiva pura y dura de la marca XBOX.

No podrás ni ver la skin de 25.º aniversario de XBOX en Call of Duty: Modern Warfare 4 si juegas en PlayStation, Nintendo u otras plataformas

Lo más curioso es que el aspecto especial conmemorativo de los 25 años de XBOX no sólo podrá conseguirse únicamente en consolas de la marca, sino que tampoco podrá verse en otros sistemas, pues sólo los usuarios de consolas XBOX podrán verlo.

Por ejemplo si un usuario de PC enfrenta a un jugador con el aspecto de arma especial no podrá verlo. En cambio, si otro usuario en XBOX se enfrenta a un jugador con este skin exclusivo, sí podrá notarlo.

Así se verá el proyecto de arma M4 en Call of Duty: Modern Warfare 4 en XBOX (imagen: Activision)

Aquellos que preordenen Call of Duty: Modern Warfare 4 en PlayStation 5, Steam, Battle.net, Nintendo Switch 2 o Xbox en PC también recibirán este proyecto de arma M4. Obviamente, en materia de rendimiento y características será la misma, pero la diferencia está en que tendrá un aspecto militar alternativo que elimina el color verde traslúcido y las marcas de XBOX sin reemplazarlas por las de sendas compañías. Dicho de otra manera, la versión especial sólo podrá conseguirse en consolas XBOX.

Así se verá el proyecto de arma M4 en Call of Duty: Modern Warfare 4 en otras plataformas (imagen: Activision)

¿Qué opinas de la skin especial de Call of Duty: Modern Warfare 4 para XBOX? Cuéntanos en los comentarios.

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