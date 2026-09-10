Los jugadores de Nintendo Switch 2 tendrán una nueva oportunidad para disfrutar una de las aventuras cooperativas más queridas de los últimos años. It Takes Two llegará a la nueva consola de Nintendo.

La buena noticia es que Electronic Arts confirmó que los propietarios de la versión de Nintendo Switch podrán actualizar a la edición de Nintendo Switch 2 sin costo adicional. Así que si ya tienes el juego en tu biblioteca, tendrás una razón menos para volver a comprarlo.

¿Qué ofrecerá It Takes Two en Nintendo Switch 2?

La versión para Nintendo Switch 2 contará con mejoras técnicas que buscan aprovechar las capacidades de la nueva consola. Entre ellas están una mayor resolución, mejores tasas de cuadros por segundo y efectos visuales más detallados.

El título conservará su propuesta cooperativa, que obliga a 2 jugadores a colaborar para superar desafíos, resolver acertijos y avanzar por escenarios que cambian constantemente de mecánicas.

Te recordamos que la aventura sigue a Cody y May, una pareja que atraviesa una complicada separación. No obstante, una extraña situación convierte a ambos en diminutos muñecos, por lo que tendrán que trabajar juntos para encontrar una forma de recuperar sus cuerpos.

Uno de los ganadores más recientes

El juego también tendrá Pase de amigo y juego entre plataformas

Otra característica importante será el Pase de amigo, que permitirá invitar a otra persona para disfrutar la experiencia cooperativa aunque no tenga el juego completo.

La versión de Nintendo Switch 2 también permitirá jugar con personas en otras plataformas compatibles, incluyendo PlayStation, Xbox y PC. Además, los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán conectarse mediante GameShare.

El juego llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre y es el mejor momento para disfrutar una aventura que sigue siendo muy bien recordada.

¿Ya tienes It Takes Two en Nintendo Switch y aprovecharás la actualización gratuita? ¿Qué otro juego de la consola original te gustaría ver con una mejora similar? Cuéntanos en los comentarios.

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