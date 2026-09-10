Los jugadores de Nintendo Switch 2 tendrán una nueva oportunidad para disfrutar una de las aventuras cooperativas más queridas de los últimos años. It Takes Two llegará a la nueva consola de Nintendo.

La buena noticia es que Electronic Arts confirmó que los propietarios de la versión de Nintendo Switch podrán actualizar a la edición de Nintendo Switch 2 sin costo adicional. Así que si ya tienes el juego en tu biblioteca, tendrás una razón menos para volver a comprarlo.

¿Qué ofrecerá It Takes Two en Nintendo Switch 2?

La versión para Nintendo Switch 2 contará con mejoras técnicas que buscan aprovechar las capacidades de la nueva consola. Entre ellas están una mayor resolución, mejores tasas de cuadros por segundo y efectos visuales más detallados.

El título conservará su propuesta cooperativa, que obliga a 2 jugadores a colaborar para superar desafíos, resolver acertijos y avanzar por escenarios que cambian constantemente de mecánicas.

Te recordamos que la aventura sigue a Cody y May, una pareja que atraviesa una complicada separación. No obstante, una extraña situación convierte a ambos en diminutos muñecos, por lo que tendrán que trabajar juntos para encontrar una forma de recuperar sus cuerpos.

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Uno de los ganadores más recientes

El juego también tendrá Pase de amigo y juego entre plataformas

Otra característica importante será el Pase de amigo, que permitirá invitar a otra persona para disfrutar la experiencia cooperativa aunque no tenga el juego completo.

La versión de Nintendo Switch 2 también permitirá jugar con personas en otras plataformas compatibles, incluyendo PlayStation, Xbox y PC. Además, los usuarios de Nintendo Switch 2 podrán conectarse mediante GameShare.

El juego llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre y es el mejor momento para disfrutar una aventura que sigue siendo muy bien recordada.

¿Ya tienes It Takes Two en Nintendo Switch y aprovecharás la actualización gratuita? ¿Qué otro juego de la consola original te gustaría ver con una mejora similar? Cuéntanos en los comentarios.

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