Bloodborne ocupa un lugar especial en los corazones de miles de fanáticos, y es justo decir que aún sigue en la mente de muchos jugadores que, año tras año, esperan el regreso de la franquicia. En ese sentido, hay muy buenas noticias debido a que el próximo proyecto 100% oficial avanza a buen ritmo y recientemente se confirmó que ya tiene director.

Además, el productor y uno de los máximos responsables de esta producción ambientada en el universo del videojuego de FromSoftware y PlayStation prometió que hace todo lo posible para garantizar que el resultado final sea “realmente genial” y cumpla con las expectativas de todos los fanáticos.

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El nuevo proyecto de Bloodborne ya tiene director y guionista

Aunque cuesta creerlo, el exclusivo de PS4 debutó en 2015. A pesar de que rápidamente se convirtió en uno de los mejores juegos de la generación gracias a su increíble banda sonora, dirección de arte y mecánicas, la serie permanece inactiva y jamás tuvo un relanzamiento de algún tipo.

Los fanáticos esperan con ansias el estreno de una secuela, una remasterización para PS5 o un port para PC; tristemente, parece que ni FromSoftware ni Sony tienen planes de regresar a la saga con un videojuego. Por suerte, la franquicia sí podrá perdurar en otros medios.

En abril de 2026, Lyrical Animation y PlayStation Productions confirmaron el desarrollo de una nueva película animada ambientada en el mundo de Bloodborne. La fecha de estreno y otros detalles clave son un misterio, pero la producción avanza a buen ritmo y hace poco se confirmó que ya hay un guionista y un director involucrados en el proyecto.

El filme inspirado en el título dirigido por Hidetaka Miyazaki es producido por Seán McLoughlin, un famoso youtuber mejor conocido por su nombre Jacksepticeye. El creador de contenido, quien es un fanático acérrimo del juego de PS4, confesó recientemente que siente la presión de los fanáticos y reconoció que la comunidad está escéptica.

Durante una entrevista reciente para el portal IGN, Jacksepticeye compartió nuevos detalles sobre la película animada de Bloodborne. El creativo oriundo de Irlanda reveló que la adaptación ya tiene guionista y director, aunque no compartió sus identidades. También aseguró que la producción está mucho más avanzada y que espera compartir pronto más novedades.

“Así que tenemos mucho más planeado sobre hacia dónde se dirige la historia, y hay gente preparada para que esto suceda. Esperemos que pronto podamos hacer anuncios donde hablemos de quiénes están involucrados y hacia dónde va, y pequeños adelantos de la historia y en qué punto nos encontramos”, comentó el productor.

Jacksepticeye afirma que está muy orgulloso del trabajo que se ha hecho y dice que es un proyecto muy interesante, pero al mismo tiempo se sinceró y reconoció que resulta muy estresante debido a que la franquicia de FromSoftware es muy querida por los fanáticos.

“Probablemente sea imposible que todas las expectativas coincidan en un solo aspecto, pero como persona contratada para este trabajo, estoy en la posición correcta, y estamos a punto de tener algo realmente genial”, comentó el creador de contenido.

Jacksepticeye afirma que la nueva película de Bloodborne ya tiene guionista y director

La película animada de Bloodborne expandirá el universo del exclusivo de PlayStation

Por ahora, todos los responsables de este proyecto mantienen en secreto las identidades del guionista y el director que actualmente están involucrados. Jacksepticeye tampoco reveló cuándo podríamos esperar novedades al respecto, pero es probable que se haga algún anuncio durante The Game Awards o durante otro evento de 2027.

En otro momento de la entrevista, Seán McLoughlin se tomó un momento para hablar sobre la próxima adaptación live-action de ELDEN RING producida por A24. El youtuber duda que esa adaptación pueda abordar la historia completa del GOTY de 2022, pues asegura que narrar todos los acontecimientos seguramente costaría $600 millones de dólares.

Precisamente, Jacksepticeye señala que la película de Bloodborne tiene más libertad gracias a su formato animado, que permite sea más creativo en cuestión de planos y estilo.

“Creo que Bloodborne, en particular, está en una posición ideal para hacerlo bien, porque tiene tantos aspectos sobrenaturales que sería genial poder plasmarlos en animación en lugar de decir: ‘Vale, ponte delante de una pantalla verde y esperemos lo mejor’. Ahora, podemos realmente pulirlo hasta convertirlo en algo genial”, comentó el influencer.

Seán McLoughlin también comenta que prestará atención a la película de ELDEN RING, aunque asegura que tampoco quiere inspirarse demasiado en ella para evitar caer en la repetición. Además, asegura que, en última instancia, ambas franquicias son muy diferentes entre sí.

Finalmente, el productor afirma que su objetivo es expandir la historia de Bloodborne en lugar de simplemente limitarse a narrar la misma trama del título. Puso al reciente filme de Resident Evil y la serie de Fallout como casos de éxito, y señala que esas producciones demuestran que es posible ir más allá de los acontecimientos de los juegos.

“Siempre que hay margen de maniobra en la historia y hay libertad para contar diferentes relatos dentro de los universos, creo que eso siempre es lo más interesante. Realmente no quiero tomar una propiedad intelectual y simplemente rehacer la historia del juego”, aseguró el youtuber.

El productor de Bloodborne se inspirará en la película de ELDEN RING, pero quiere hacer su propia cosa

El filme de Bloodborne tiene el apoyo de PlayStation a través de su división PlayStation Productions, dedicada a las adaptaciones de sus franquicias a otros medios. Mientras esperan novedades, los fanáticos ya pueden reservar la nueva figura de colección que debutará en 2027.

Pero cuéntanos, ¿te entusiasma la película? ¿Crees que será capaz de cumplir con todas las expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

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