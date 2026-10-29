Luego de apostar por una estrategia multiplataforma, XBOX regresó a los exclusivos con Gears of War: E-Day, el más reciente título de The Coalition. Los fans de la marca están satisfechos con esta decisión, pues consideran que Microsoft nunca tuvo que llevar sus franquicias más icónicas a plataformas como PlayStation 5.

Asha Sharma, jefa de XBOX, ofrecerá más exclusivos a los jugadores de XBOX Series X|S en el futuro; sin embargo, un analista duda de su estrategia. Mat Piscatella, experto de Circana, explicó que la exclusividad de títulos como Gears of War: E-Day no ha tenido un impacto positivo en la marca, al menos no hasta ahora. Debido a esto, duda de la estrategia de Sharma a largo plazo y se mostró poco positivo respecto al futuro de XBOX.

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La exclusividad no ayudará ni salvará a XBOX, según Mat Piscatella

La complicada situación de XBOX no ha mejorado en los últimos meses con todos los recortes y cambios que Asha Sharma ha hecho a nivel administrativo. Esta semana, Microsoft reportó nuevas caídas en su negocio de consolas, contenido y servicios, lo que genera serias preocupaciones sobre el futuro de su división de videojuegos.

Mat Piscatella considera que la decisión de regresar a los juegos exclusivos no ha tenido ningún impacto en el rumbo del negocio. Históricamente, los exclusivos han servido para que los fabricantes de hardware vendan más consolas, pero eso no ocurre en el caso de XBOX.

“Todos los nuevos programas que están implementando, al menos en los datos de ventas y participación que veo, no veo que tengan ningún impacto positivo”, afirmó el analista en declaraciones para The Game Business.

Piscatella es más negativo que positivo sobre el futuro de XBOX, pues considera que “es muy difícil encontrar señales de optimismo o esperanza en esa plataforma ahora mismo”. ¿La razón? Ni siquiera un juego de la talla de Gears of War: E-Day se tradujo en un aumento de ventas de consolas.

“Decir que Gears of War será exclusivo no ha supuesto ninguna diferencia en cuanto a la tendencia del hardware. De hecho, la situación sigue empeorando”, afirmó el analista en referencia al más reciente reporte financiero, en el que se reportó una caída de 14% en la venta de consolas.

El experto cree que XBOX está enfocado en tomar decisiones que son bien aceptadas por su comunidad, pero que no cambian realmente su rumbo para bien. Piscatella puso en duda la estrategia actual de Sharma, ya que no ha visto resultados que apunten a una mejora.

“Todo lo que hacen parece generar ‘me gusta’ en Twitter por parte de los fans más apasionados, pero aparte de eso, en cuanto a resultados reales, no veo nada concreto. Y lo estoy buscando con mucho empeño”, añadió el analista.

La exclusividad podría generar más problemas que beneficios para XBOX

A pesar de los riesgos, XBOX no planea renunciar a los exclusivos

A mediados de este año, XBOX prometió que Gears of War: E-Day no será un exclusivo temporal, así que su llegada a PS5 parece totalmente descartada. Sin embargo, hay que recordar los rumores sobre la existencia de un port para la consola de Sony, que prácticamente estaba listo antes de su repentina cancelación.

La cuestión es que producciones como Gears of War: E-Day, que supuestamente costó $500 millones de dólares, son poco rentables en un ecosistema que vende pocas consolas y que, además, tiene servicios como XBOX Game Pass, que canibalizan las ventas de grandes estrenos como el AAA de The Coalition. No en vano, XBOX dejó de ofrecer Call of Duty como lanzamiento de día 1 en su servicio de suscripción.

Pese a los riesgos que hay en su modelo de negocios, XBOX seguirá apostando por los exclusivos. Sabemos que Clockwork Revolution, el próximo juego de inXile, sólo llegará a XBOX Series X|S y PC. También existe la posibilidad de que futuros estrenos de la marca se salten a PS5, pero eso implica renunciar a posibles ganancias millonarias.

La exclusividad es un arma de doble filo para XBOX mientras siga en crisis

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