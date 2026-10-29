Grand Theft Auto VI es el juego del momento, lo que es decir mucho al considerar que aún no está disponible. Eso cambiará en pocas semanas, y Rockstar Games ya prepara el camino para el que fácilmente es el estreno más importante de la historia reciente. Y sí, también se lanzarán muchos productos relacionados con él durante y después de su llegada a tiendas.

A finales de esta semana, la compañía compartió nuevos detalles sobre el próximo lanzamiento oficial. El artículo en cuestión estará disponible tanto en versión digital como en formato físico, y éste último será de especial agrado para los jugadores más fieles que desean ampliar su colección.

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La banda sonora original de GTAVI ya tiene fecha de estreno

Sin temor a exagerar, podemos afirmar que GTAVI también es un estreno muy polémico. Como muchos seguramente ya sabrán, el nuevo título de mundo abierto debutará sólo en formato digital, pues las cajas físicas estarán vacías y se limitarán a incluir un simple código de descarga.

Aun así, Rockstar Games y Take-Two Interactive no le dan la espalda en su totalidad al formato físico. Esta semana, los responsables de la franquicia anunciaron la fecha de lanzamiento oficial para la banda sonora, la cual, además de estar disponible en plataformas de streaming y portales digitales, se podrá conseguir versiones en disco y vinilo

El llamado Grand Theft Auto VI: Original Score incluye 30 temas que conforman el soundtrack oficial del juego de acción. La música fue compuesta por el dúo electrónico francés Justice, y cuenta con la participación múltiples invitados especiales.

Entre las canciones que conforman el repertorio de la banda sonora encontramos el tema Flower in a Hurricane, hecho en colaboración con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard. Esta canción apareció por primera vez en el trailer de lanzamiento de la nueva entrega de la saga.

El álbum también incluye varias pistas digitales adicionales que conforman una suite de 3 horas de duración con material inédito de GTAVI. Para conmemorar el anuncio, Justice, el dúo conformado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, lanzaron el tema electrónico Pusher, que fue hecho en colaboración con el artista francés Gesaffelstein.

Grand Theft Auto VI también ofrecerá una colección física de 3 vinilos transparentes que incluyen la banda sonora

Grand Theft Auto VI: Original Score se lanzará oficialmente el 11 de diciembre de 2026 en las principales plataformas de música en streaming, incluidos Spotify, YouTube Music, iTunes Store, Amazon Music y Apple Music.

Además, Rockstar Games ya puso en marcha la preventa para las ediciones físicas. La banda sonora de GTAVI se ofrecerá en CD en formato doble, así como en un triple vinilo (en una edición limitada transparente y en negro estándar). Los fanáticos más fieles que estén interesados, ya pueden reservar su copia en el sitio oficial del juego.

La banda sonora de GTAVI se venderá en formato físico en forma de una colección de CD

Bad Bunny y más artistas participan en el soundtrack de Grand Theft Auto VI

Es importante no confundir el Grand Theft Auto VI: Original Score con Grand Theft Auto VI: The Album, que es otro lanzamiento musical que incluye 34 temas originales hechos por artistas de talla internacional, como Cardi B, Travis Scott y Yung Lean. Este álbum se pondrá a la venta el mismo día que el juego, es decir, el 19 de noviembre de 2026.

GTAVI: The Album se venderá en una edición en CD que costará $19.98 USD y en una versión en vinilo que se ofrecerá por $124.98 USD. Naturalmente, también estará disponible en formato digital.

Si bien deberemos esperar para conocer la lista completa de artistas que formarán parte de la banda sonora y que darán forma a las diversas estaciones de radio que podremos escuchar al conducir por Leonida y Vice City, Rockstar Games ya confirmó algunas canciones de bandas y cantantes famosos que sonarán en el juego.

Born N Raided - DJ Khaled (featuring Pitbull, Trick Daddy, & Rick Ross)

Bright Lights, Big City – Keith Richards

Canalla - Romeo Santos & El Chaval de la Bachata

Don’t Come Home a Drinkin’ - Loretta Lyn

Electric Feel - MGMT

EoO - Bad Bunny

Good Ones - Charli XCX

Gye Wani - Pat Thomas featuring Ebo Taylor

I - Black Sabbath

I’m Broken - Pantera

Joha - Asake

Last Thing You Need – Morgan Wallen

Like a Pimp Mix - JefeEdai

Macacoa 2000 – Rauw Alejandro

Midnight Sun (Girls Trip) - Zara Larsson & PinkPantheress

Need a Little Time Off for Bad Behavior - David Allan Coe

Raining Blood - Slayer

RHYNO – Travis Scott

Sexy Magic – CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – S

Shay’sana - DJ Lag & Robot Boii featuring Kamo Mphela

Si es trucho es trucho (Remix) - Axel Rulay featuring Farruko & El Afla

That’s It – Yung Lean

The Conversation - Hank Williams, Jr & Waylon Jennings

Who Dat - JT Money

GTAVI: The Album ya fecha de estreno

Pero cuéntanos, ¿te emociona este estreno? ¿Qué opinas de la selección musical? Déjanos leerte en los comentarios.

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