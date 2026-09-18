Si estás buscando juegos gratuitos para disfrutar durante los próximos días, la Epic Games Store tiene una nueva promoción que seguramente llamará la atención de los fans de los detectives y los combates estratégicos. En esta ocasión, la tienda está regalando 2 títulos que ofrecen propuestas bastante diferentes.

Los juegos son Mindcop y Shogun Showdown, y ambos estarán disponibles sin costo adicional por tiempo limitado. Aquí te contamos de qué tratan y cómo puedes aprovechar la oferta.

Resuelve un asesinato antes de que se acabe el tiempo

El primer juego gratuito es Mindcop, una aventura policíaca de detectives no lineal que combina una historia de misterio con rompecabezas.

El título te lleva a la tranquilidad de la aldea de Campamento Merrylin Crater que se ve alterada por un asesinato. Como el infame Mindcop, tendrás 5 días para descubrir la identidad del verdadero culpable entre los habitantes del lugar.

Para lograrlo, podrás utilizar tus habilidades especiales para descubrir secretos y desenmascarar las mentiras de los sospechosos. Una de las mecánicas principales es el llamado Mindsurf, que te permite adentrarte en la mente de los personajes mediante un rompecabezas en tiempo real.

Al completarlo, podrás explorar su Mar de Pensamientos para obtener pistas y nuevos temas de conversación. Cada acción consume tiempo, por lo que tendrás que tomar decisiones importantes y evitar callejones sin salida.

Combates estratégicos con estilo japonés

El segundo título que puedes conseguir gratis es Shogun Showdown, un juego de combates por turnos que combina elementos roguelike con mecánicas de construcción de mazos.

Aquí, cada movimiento cuenta. Tendrás que posicionar a tu personaje cuidadosamente y elegir el momento adecuado para atacar a tus enemigos. Además, podrás mejorar tus fichas de ataque y combinarlas para crear estrategias más poderosas.

A medida que avances, conseguirás nuevas habilidades y construirás un mazo que te permita prepararte para enfrentar al Shogun.

Una de sus características es que la muerte no representa el final de la aventura. Cada derrota forma parte de tu aprendizaje, mientras desbloqueas nuevos personajes, ataques, habilidades y más contenido.

Lo mejor de todo es que la propuesta se presenta en un mundo inspirado en Japón, con gráficos de pixel art que le dan una identidad visual hermosa.

¿Hasta cuándo puedes reclamar los juegos?

Los 2 títulos estarán disponibles gratis en la Epic Games Store hasta el 24 de septiembre a las 9:00 AM, hora del centro de México.

¿Te interesan estos 2 juegos gratuitos de la Epic Games Store? ¿Cuál de ellos probarás primero? Cuéntanos en los comentarios.

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