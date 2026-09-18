Llegó nuevamente el momento de la semana que esperan muchos jugadores de XBOX: Microsoft confirmó 2 nuevos juegos que podrán disfrutarse sin costo adicional durante los próximos días, gracias a los Free Play Days.

En esta ocasión, las propuestas elegidas son Hell Let Loose Vietnam y Sea of Thieves. Ambos estarán disponibles desde hoy, jueves 17 de septiembre y hasta el domingo 20, aunque existen algunas diferencias importantes sobre quién puede acceder a cada uno.

Una guerra intensa en la jungla

Hell Let Loose Vietnam estará disponible para los miembros de XBOX Game Pass Ultimate, Premium y Essential, tanto en XBOX como en PC. Además, está optimizado para XBOX Series X|S y está implementado para XBOX Play Anywhere.

El juego lleva a los usuarios directamente a la guerra de Vietnam, donde tendrán que enfrentar combates intensos en escenarios repletos de montañas, enormes barrancos y junglas.

La propuesta permite construir túneles, utilizar helicópteros, conducir botes patrulla y emplear varias armas. Además, el trabajo en equipo será fundamental para conseguir la victoria.

También podrás convertirte en un gran pirata

Por otro lado, Sea of Thieves tendrá una promoción todavía más atractiva, pues todos los usuarios de XBOX podrán probarlo gratis. No será necesario contar con una membresía de XBOX Game Pass Ultimate, Premium o Essential.

La aventura estará disponible en XBOX y PC hasta el domingo 20 de septiembre y ofrece una experiencia pirata con búsqueda de tesoros, combates navales, monstruos marinos y más.

Por si fuera poco, actualmente está disponible la Temporada 20, que incluye Custom Seas, una serie de herramientas para que los jugadores puedan crear sus propias estrategias y modos de juego con sus compañeros de tripulación.

Sea of Thieves ha tenido mucho éxito tras su debut en PlayStation 5 (Imagen: Eurogamer)

Aprovecha los Free Play Days antes de que sea tarde

Así que ya lo sabes, tendrás varios días para probar Hell Let Loose Vietnam, si cuentas con alguna de las membresías que explicamos, mientras que Sea of Thieves es gratuito estos días para todos los usuarios de XBOX.

¿Le darás una oportunidad a alguno de estos juegos? ¿Cuál de las 2 propuestas probarás primero? Cuéntanos en los comentarios.

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