El mercado de videojuegos en México no es cosa menor. Se trata del más importante en América Latina con más de 76 millones de jugadores activos y es el décimo a nivel mundial con ingresos por $2300 millones de dólares.

La proximidad con Estados Unidos y el auge del gaming tuvo impacto en nuestro país al grado de que las compañías más importantes, en especial de consolas, cuentan con distintos tipos de relación y representación oficial.

¿PlayStation, XBOX y Nintendo tienen representación oficial en México? Te contamos a continuación.

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¿PlayStation tiene representación oficial en el mercado mexicano?

PlayStation entró con todo a México a finales de los 90 gracias al respaldo de la marca Sony que llevaba muchos años liderando en el país debido a la calidad de sus productos.

Actualmente, existe una oficina de Sony México, pero no tiene relación directa en cuanto a operación con PlayStation. En este caso, se encarga de los demás negocios que tiene la empresa japonesa en el país.

Dicho esto, debes saber que la operación de PlayStation en México depende de Sony Interactive Entertainment LLC, división de Estados Unidos que responde por el mercado mexicano dado que la estructura y división de sus operaciones son a nivel regional. No existe como tal una oficina de PlayStation en el país, pero sí hay respaldo oficial para el mercado mexicano, incluyendo distribuidores autorizados, atención al cliente y garantías, además de que existe la PlayStation Store oficial para México que recién hizo el cambio a pesos mexicanos.

Para finalizar: Sony México atiende otros negocios, mientras que PlayStation depende de la estructura vertical de Sony Interactive Entertainment (SIE).

La era del PS One fue gloriosa en México

Nintendo, un viejo conocido que se resiste a tener una relación directa con México

Por muchos años, Nintendo fue una de las marcas de videojuegos más populares en México e incluso tuvo una revista oficial: Club Nintendo.

Sin embargo, la compañía japonesa ha sido esquiva respecto al establecimiento de una representación oficial en nuestro país debido a los cambios en el negocio y las tendencias de consumo.

Actualmente, Nintendo pera oficialmente en México a través de LATAMEL Distribuidora, S. de R.L. de C.V. que se encarga de importar, distribuir y atender las garantías de los productos que se venden en este mercado.

En términos de estructura, México depende de Nintendo of America con una operación realizada a través de LATAMEL a nivel regional.

Aquí está todo lo que se presentó en el #NintendoDirect más reciente. ¿Cuáles son los juegos que más esperas? pic.twitter.com/gxzzs10C0l — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 11, 2026

XBOX: el consentido de los mexicanos

Desde su lanzamiento en 2001, XBOX hizo click inmediato con los jugadores mexicanos y tanto el tamaño, como la importancia de Microsoft resultaron en el caso más claro de las 3 grandes compañías de consolas en nuestro país.

En el caso de XBOX, partimos de las oficinas de Microsoft México y la operación directa de la compañía en territorio mexicano. Por supuesto que incluye la responsabilidad y soporte de todos los productos y servicios de la empresa de tecnología en nuestro país, pero eso también incluye XBOX, su línea de videojuegos.

Microsoft y XBOX sí consideran a México como un mercado aparte y tienen relación directa con sus consumidores. Toda situación que tenga que ver con distribución, venta, garantía, soporte y más de sus productos y servicios de gaming cuentan con un respaldo específico para el público mexicano, además de que existe una oficina y centro de medios de XBOX México; no por nada seremos una de las sedes del XBOX Fan Fest 2026 que celebra los 25 años de la marca.

XBOX también cumple más de 2 décadas en México

¿Qué otras empresas grandes de videojuegos han tenido, o tienen, representación oficial en nuestro pais?

A lo largo de las décadas, el mercado mexicano ha sido tan importante y atractivo que algunas de las grandes compañías de videojuegos tuvieron, o tienen, oficinas y representación oficial en nuestro país.

Algunos ejemplos históricos son:

Electronic Arts (EA) — activa

Ubisoft — cerró

Capcom — cerró en 1997

Square Enix — cerró en 2015

Gameloft — cerró su estudio en Guadalajara en 2015

Atari — cerró en 1980

ENTÉRATE: Luis Donaldo Colosio e Iraís Reyes denuncian a Sony para proteger a los consumidores mexicanos, y PlayStation y XBOX están demostrando la importancia de esta iniciativa

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