Si te gusta el futbol y el anime, esto te interesará porque combina lo mejor de dos mundos. REMATCH, el juego de futbol desarrollado por Sloclap, confirmó una colaboración con BLUE LOCK, una de las franquicias deportivas japonesas más populares de los últimos años.

Este crossover llegará a las canchas de REMATCH el próximo 24 de septiembre con los protagonistas del anime. El primer avance confirmó la presencia de Yoichi Isagi, Meguru Bachira, Seishiro Nagi y Rin Itoshi.

Una de las colaboraciones más esperadas por los fans

La colaboración fue presentada durante el más reciente State of Play, donde Sloclap mostró un breve adelanto de su Temporada 5. Aunque el video es corto, muestra a los protagonistas del anime adaptados al estilo de REMATCH.

Por ahora, Sloclap no ha revelado todo el contenido que tendrá el crossover, además de estos cuatro personajes, por lo que todavía queda por descubrir si la colaboración incluirá nuevos uniformes, celebraciones, más contenido inspirado en BLUE LOCK.

Pierre Tarno, director creativo de REMATCH, mencionó que esta colaboración fue una de las más solicitadas por la comunidad de jugadores. El creativo también se declaró fan de BLUE LOCK. Por esta razón, trabajar de lleno en esta colaboración fue de suma importancia para él.

Tarno adelantó que la colaboración jugará con la figura del “egoista” que se maneja en BLUE LOCK, pero a modo de contraste, los personajes tendrán que aprender que en REMATCH necesitarán a sus compañeros para anotar un gol.

La colaboración estará disponible a partir del 24 de septiembre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El crossover llegará unas semanas antes del regreso del anime de BLUE LOCK con su tercera temporada el 9 de octubre.

¿Qué opinas de esta colaboración? ¿Has jugado REMATCH? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, puedes visitar esta página.

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