Dragon Ball Super: Beerus es el más reciente anime de la franquicia, y muy pronto llegará a TV y plataformas de streaming. Posiblemente para celebrar este lanzamiento que representa el regreso del anime, Toei Animation unió fuerzas con Burger King para llevar a cabo una promoción especial.

Tras semanas de rumores y especulación, la cadena de comida rápida puso fin al misterio y confirmó oficialmente que realizará una colaboración con la franquicia creada por Akira Toriyama. Además, dio a conocer que esta iniciativa llegará a los establecimientos de México y otros países de Latinoamérica.

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Confirman colaboración de Dragon Ball Super y Burger King para México y LATAM

Fue a principios de agosto cuando surgieron las primeras filtraciones que daban cuenta de un posible crossover entre la serie animada y la compañía de hamburguesas. Las imágenes en cuestión permitieron ver algunos de los juguetes coleccionables y el menú especial que llegarían como parte de dicha promoción temática.

Poco después, la cuenta oficial de Burger King para Mongolia confirmó que esta colaboración era real, y reveló los primeros detalles. Por si fuera poco, las redes sociales de la cadena de comida rápida confirmaron que este crossover sí estaría disponible en Occidente, con Estados Unidos y Canadá como los primeros países confirmados.

Durante días, los fanáticos de Dragon Ball Super se preguntaron si esta iniciativa también estaría disponible en Latinoamérica. Hay muy buenas noticias para los fanáticos de México y otras regiones.

A través de un breve video, la cuenta oficial de Burger King para México confirmó que el crossover con el anime de Toei Animation llegará a nuestro país. La misma publicación se compartió en las redes sociales de Argentina, Colombia y Chile, por lo que estos son los primeros 4 países de LATAM confirmados.

En todos los casos, el material promocional sólo muestra el logotipo del restaurante con un aura de Super Saiyajin Blue, así que se desconoce con total certeza en qué consistirá la promoción temática de Dragon Ball Super en nuestra región. Eso sí, se espera que la colaboración incluya el mismo contenido que en el resto de países.

Las cuentas de Burger King para Perú y otras regiones de Latinoamérica aún no hacen el anuncio oficial, pero los community managers respondieron a las peticiones de los fans y, en la sección de comentarios de las últimas publicaciones, sugirieron que es cuestión de tiempo para que se comparta más información.

Por ahora, el anuncio oficial se limita a decir que la colaboración entre Burger King y Dragon Ball Super comenzará “muy pronto”, sin brindar una fecha específica; sin embargo, rumores anteriores señalan que la promoción iniciará el próximo 7 de septiembre de 2026. Si es así, pronto debería haber una confirmación oficial.

Burger King lanzará un menú especial de Dragon Ball Super como parte de este nuevo crossover

Esto incluirá la colaboración de Dragon Ball Super y Burger King

Este crossover especial ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, por lo que tenemos una imagen bastante general de los artículos coleccionables que los fanáticos podrán comprar mientras la promoción permanezca vigente. Hay juguetes temáticos y un menú especial, con alimentos inspirados en el anime de Toei Animation.

La colaboración entre Dragon Ball Super y Burger King se divide en 2 menús principales: el Power Up Pack, dirigido a adultos; y el King Jr. Kids Meal, dirigido para los más pequeños del hogar.

Por supuesto, las figuras coleccionables son los artículos más llamativos de esta promoción de tiempo limitado. En total, habrá 6 juguetes inspirados en personajes de la serie animada: Goku en forma base, Goku Super Saiyajin Blue, Vegeta normal, Vegeta Super Saiyajin Blue, Piccolo y Bills.

Gracias a esta colaboración especial, los fanáticos también podrán obtener múltiples coronas con ilustraciones de Goku y otros protagonistas del anime. También se lanzará una limonada temática y una salsa sabor “Super Saiyan”. Estos últimos artículos se ofrecerán en alguno de los 2 menús que se lanzarán como parte de la promoción.

Esto es todo el contenido que incluirá el crossover entre Dragon Ball Super y Burger King:

Dragon Ball Super Power Up Pack

10 Nuggets de Pollo

Papas fritas medianas

Limonada mediana Dragon Ball Burst con un vaso de Goku

Salsa para mojar Super Saiyan

1 figura de Dragon Ball Super

Corona temática de Dragon Ball Super

Menús infantiles King Jr.

Hamburguesa, hamburguesa con queso, 4 nuggets de pollo o 6 nuggets de pollo.

Papas fritas económicas, puré de manzana o aros de cebolla económicos

Jugo de manzana, leche desnatada o leche con chocolate.

1 figura de Dragon Ball Super

Corona temática de Dragon Ball Super

La colaboración de Dragon Ball Super y Burger King incluye 6 juguetes exclusivos inspirados en Goku y más personajes del anime

Reiteramos que estos menús corresponden a las tiendas de Estados Unidos y Canadá, y se desconoce si la promoción será la misma en México y el resto de países de Latinoamérica.

Este crossover se pondrá en marcha poco antes del estreno oficial de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime de 2015 que debutará en octubre de 2026. Este remake readaptará los arcos de Bills, la Resurrección de Freezer y el Torneo de Champa con una mejor animación, y se espera que dé pie a The Galactic Patrol.

Pero cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de esta colaboración? ¿Planeas obtener todas las figuras coleccionables? Déjanos leerte en los comentarios.

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