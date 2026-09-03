En medio de la polémica por sus recientes decisiones, PlayStation quiere dar la vuelta a la situación con una nueva edición del State of Play.

El evento de este día tendrá anuncios importantes y sorpresas que dan cuenta de los proyectos que llegarán en esta segunda mitad de año y para 2027.

Como siempre, en Level Up tenemos para ti el resumen con todo lo que se presentó en el evento. Asimismo, en nuestra sección de Noticias encontrarás los anuncios más relevantes.

NO TE LO PIERDAS: Preventas de GTA VI aumentaron más de 400% tras la presentación del juego en Netflix, y las ventas del juego en PS5 superan con creces a las de XBOX

Sony recuerda que la película de Resident Evil se estrena pronto

El State of Play inició de forma atípica con la presentación de un avance de la nueva película live action de Resident Evil, la cual se estrenará el próximo 17 de septiembre. Sony Pictures es parte de la producción.

Sony wants to remind you that the Resident Evil film releases in 2 weeks pic.twitter.com/7LSWZ0FzBP — Wario64 (@Wario64) September 3, 2026

Marvel’s Wolverine está listo para su debut

Uno de los juegos más importantes del año es Marvel’s Wolverine de Insomniac y a unos días de su lanzamiento, PlayStation presentó el trailer de estreno que puedes disfrutar a continuación.

Jin Sakai vuelve con un modo roguelike para Ghost of Yōtei

Sucker Punch sigue maravillando a los fans de su serie de juegos inspirados en Japón y esta vez hay una grata sorpresa. Ghost of Yōtei tendrá el modo Most Wanted a partir del 1 de octubre y uno de los personajes que se podrán usar es Jin Sakai del primer juego.

Ghost of Yotei - Most Wanted - all new single player combat survival mode including Jin



coming Oct 1 pic.twitter.com/0LGMBLzAKC — Wario64 (@Wario64) September 3, 2026

Mira en acción lo nuevo de Monster Hunter Wilds

Una de las franquicias más exitosas de Capcom es Monster Hunter y su reciente entrega recibirá una enorme expansión el próximo año. Durante el State of Play se presentó un avance de Monster Hunter Wilds Ascendance.

La nueva entrega de Metro ya tiene fecha de lanzamiento y revela su rendimiento en consolas de actual generación

4A Games levantó altas expectativas con el anuncio de Metro 2039, la nueva entrega de su juego de acción y supervivencia en primera persona.

Durante el State of Play se reveló la fecha de lanzamiento, 4 de febrero de 2027. Asimismo, se anunció que tendrá un modo rendimiento a 60 cuadros por segundo en PS5, PS5 Pro y XBOX Series X.

Set your watches, METRO 2039 will launch on February 4 2027



Plus, we can confirm that a 60FPS Performance Mode with ray tracing support at 4K will be available at launch for the Xbox Series X™, PlayStation® 5 and PlayStation® 5 Pro consoles. pic.twitter.com/8USdk95jf7 — METRO 2039 (@MetroVideoGame) September 3, 2026

El set de LEGO PlayStation es una realidad

Los rumores quedaron atrás. LEGO y PlayStation presentaron su primera colaboración y como no podia ser de otra manera, se trata de la primera consola de Sony.

El set tendrá un interior con detalles de Gran Turismo y Ape Escape, juegos icónicos de este sistema y tendrá 1911 bloques. Su costo será de $159.99 dólares y debutará el 1 de octubre.

Prueba gratis el primer capítulo de Final Fantasy Resonance

El estilo 2D-HD de Square Enix ha sido un éxito en los últimos años y Final Fantasy recibirá dicho tratamiento con una nueva entrega: Final Fantasy Resonance.

En el evento de PlayStation se reveló que a partir de hoy está disponible el demo con el primer capítulo.

Gundam Rogue Orbit sorprende con nuevo avance

Es hora de mechas y ahí domina Gundam. La franquicia tendrá una nueva entrega en marzo del próximo año y hoy conocimos su primer avance.

Annapurna Interactive sigue teniendo el toque

El editor Annapurna Interactive es conocido por su buen ojo para los proyectos independientes. En el evento revelaron Uncanyon, un juego de aventura con acertijos y vista isométrica que debutará el próximo año.

Konami sigue generando expectativa con su próximo RPG

Konami está de vuelta y aunque van paso a paso, ya hay nuevas franquicias en desarrollo. Una de ellas es un RPG cuyo segundo avance de reveló durante el State of Play.

La visión japonesa del estilo Noir de Nueva York en 1920

Nada como combinar lo mejor de 2 mundos. El State of Play tuvo nuevas franquicias de Konami y una de ellas es Rhapsody in Scarlet, un juego de acción y fantasía con estilo japonés que tiene lugar en una versión de Nueva York en 1920.

Gran Turismo 7 se actualiza y hay nuevo contenido en camino

Los fans del automovilismo estarán felices por saber que la actualización Spec IV de Gran Turismo 7 está en camino y se lanzará en 2 partes este año. Aquí tienes los detalles por parte de Kazunori Yamauchi.

Decisiones y consecuencias, todo dentro del aterrador Until Dawn 2

Until Dawn 2 es una realidad y busca llevar la experiencia narrativa hacia un nuevo nivel. El avance de hoy se concentró en el sistema de decisiones y consecuencias. Tus acciones tendrán impacto en los eventos posteriores.

PlayStation celebra la llegada de GTA VI con unos DualSense de edición especial

Por supuesto que Take-Two Interactive y PlayStation exprimirán hasta el último centavo de los jugadores con el lanzamiento de GTA VI y hoy se presentaron 2 modelos de DualSense con un diseño especial.

Final Fantasy VII Revelation ya tiene fecha de lanzamiento

El ambicioso proyecto del remake de Final Fantasy VII llegará a su fin el próximo año y ya hay fecha para que los jugadores se den cita en este mundo de fantasía como parte del grupo rebelde de Cloud Strife.

Final Fantasy VII Revelation llegará el próximo 8 de abril de 2027.

ENTÉRATE: PlayStation pagaría más de $7 millones de dólares por una demanda y sus jugadores se llevarían una tajada como indemnización por supuesto monopolio en la PS Store

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