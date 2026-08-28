Si utilizas tu Nintendo Switch para jugar y también disfrutar algunas series de anime, tenemos una noticia importante, y algo triste, para ti.

Crunchyroll confirmó que su aplicación abandonará la consola híbrida y mandó un mensaje para brindar todos los detalles al respecto, incluida la fecha del adiós.

Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch

Crunchyroll confirmó que su aplicación para Nintendo Switch dejará de tener acceso al servicio a partir del 30 de octubre de 2026 a las 10:00 AM, hora del centro de México.

A partir de ese momento, quienes utilicen la app en la consola híbrida tendrán que recurrir a otro dispositivo para continuar con sus series favoritas.

“La buena noticia: tu experiencia con Crunchyroll continúa en otras plataformas”, explicó la compañía en el mensaje dirigido a sus usuarios.

El servicio seguirá disponible mediante su sitio web, su aplicación para dispositivos móviles y más de 30 plataformas y dispositivos compatibles a nivel mundial y regional.

The NINTENDO SWITCH will no longer have access to the CRUNCHYROLL app starting October 30, 2026 pic.twitter.com/PxEjBkVp4C — Anime Updates (@animeupdates) August 28, 2026

¿Qué opciones tienen los usuarios de Nintendo?

La situación tampoco representa un problema demasiado grande para quienes cuentan con otros dispositivos en casa.

Crunchyroll mantiene presencia en teléfonos celulares, computadoras, televisores y diferentes plataformas de videojuegos. Esto permite continuar con el servicio desde prácticamente cualquier dispositivo compatible.

Sin embargo, existe un detalle bastante curioso para los jugadores de Nintendo Switch 2. La nueva consola de Nintendo tampoco cuenta actualmente con una aplicación oficial de Crunchyroll y siguen sin haber señales de que la reciba.

Así que, si esperabas que la despedida de Crunchyroll en la primera híbrida significaba la llegada a Nintendo Switch 2, puede que te decepciones un poco.

Eso sí, sería interesante que Crunchyroll aprovechara esta situación para preparar una aplicación para la nueva consola de Nintendo y tal vez la veamos en el futuro.

Por ahora, tendremos que esperar para conocer los próximos planes de Crunchyroll y en LEVEL UP te contaremos todos los detalles.

¿Sigues utilizando Crunchyroll en tu Nintendo Switch? ¿Te gustaría que la aplicación llegara finalmente a Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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